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Stalowa Wola Nisko 4 września 2026

Ponad 3 promile i jazda hulajnogą. 48-latek przewrócił się na ulicy

Ponad 3 promile alkoholu miał 48-letni mieszkaniec Niska, który jechał elektryczną hulajnogą po Stalowej Woli. Mężczyzna przewrócił się na ul. Krzywej, a teraz za swoją niebezpieczną przejażdżkę odpowie przed sądem

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Do zdarzenia doszło w czwartek, 3 września, po godz. 14. Dyżurny stalowowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który przewrócił się podczas jazdy elektryczną hulajnogą na ul. Krzywej w Stalowej Woli.

Na miejsce skierowano policjantów z wydziału ruchu drogowego. Funkcjonariusze ustalili, że kierującym był 48-letni mieszkaniec Niska. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie elektryczną hulajnogą w stanie nietrzeźwości.

Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a poruszanie się nią pod wpływem alkoholu jest zabronione. Nietrzeźwy kierujący stwarza poważne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla pozostałych uczestników ruchu.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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