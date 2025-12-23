Ponad 3 promile alkoholu. 40-latek stracił równowagę na hulajnodze

Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy ustalili, że mieszkaniec Ulanowa, który jechał hulajnogą elektryczną miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

W wyniku upadku kierujący doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala, gdzie pozostał pod opieką lekarzy.

Jak informuje policja, mężczyzna wkrótce poniesie konsekwencje prawne swojego zachowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, zagrożone jest karą aresztu lub grzywną w wysokości nie niższej niż 2500 zł. W uzasadnionych przypadkach sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.