Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Ulanów 23 grudnia 2025

Ponad 3 promile alkoholu. 40-latek stracił równowagę na hulajnodze

Do groźnego zdarzenia z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną doszło 21 grudnia po godzinie 15 w Ulanowie. 40-letni mężczyzna, poruszający się jednośladem, stracił równowagę i przewrócił się na jezdnię.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy ustalili, że mieszkaniec Ulanowa, który jechał hulajnogą elektryczną miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

W wyniku upadku kierujący doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala, gdzie pozostał pod opieką lekarzy.

Jak informuje policja, mężczyzna wkrótce poniesie konsekwencje prawne swojego zachowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, zagrożone jest karą aresztu lub grzywną w wysokości nie niższej niż 2500 zł. W uzasadnionych przypadkach sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

