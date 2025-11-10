Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 listopada 2025

Ponad 2,7 promila za kierownicą i próba ucieczki pieszo

Dzięki zdecydowanej postawie świadków z ruchu wyeliminowany został nietrzeźwy kierowca volkswagena. 31-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a teraz odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 8 listopada po godz. 13 na Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Zgłaszający zauważył, że kierowca volkswagena ma trudności z utrzymaniem prostego toru jazdy. Po chwili samochód zgasł na osiedlowej uliczce, a po jego uruchomieniu zaparkował na przyblokowym parkingu.

Kiedy świadek podszedł do pojazdu, wyczuł od kierowcy alkohol. Mężczyzna próbował oddalić się pieszo, ale został ujęty przez obecnych na miejscu ludzi.

Badanie stanu trzeźwości przeprowadzone przez policję wykazało ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie 31-latka. Zabezpieczono także krew mężczyzny do badań na obecność innych substancji. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli woreczki z białą substancją, która wstępnie została zidentyfikowana jako mefedron.

Mężczyzna usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Policja zabezpieczyła jego prawo jazdy oraz samochód.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Spotkanie otwarte z Morawieckim, Obajtkiem i Tarczyńskim w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Spotkanie otwarte z Morawieckim, Obajtkiem i Tarczyńskim w Stalowej Woli
Stalowi Patrioci jadą na Marsz Niepodległości
Stalowa Wola
Stalowi Patrioci jadą na Marsz Niepodległości
„Sięgamy po MOC” - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Stalowej Woli
Stalowa Wola
„Sięgamy po MOC” - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Stalowej Woli
Sandomierskie tajemnice w kryminale stalowowolanina
Stalowa Wola
Sandomierskie tajemnice w kryminale stalowowolanina
Casting do spektaklu „Zatracenie” w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Casting do spektaklu „Zatracenie” w Stalowej Woli
Obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości w powiecie stalowowolskim
Zaklików
Obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości w powiecie stalowowolskim
Nisko zaprasza, by razem uczcić Niepodległość - 10 i 11 listopada
Nisko
Nisko zaprasza, by razem uczcić Niepodległość - 10 i 11 listopada
Dzień Seniora w Nisku już 14 listopada!
Nisko
Dzień Seniora w Nisku już 14 listopada!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu