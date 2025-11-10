Ponad 2,7 promila za kierownicą i próba ucieczki pieszo

Do zdarzenia doszło 8 listopada po godz. 13 na Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Zgłaszający zauważył, że kierowca volkswagena ma trudności z utrzymaniem prostego toru jazdy. Po chwili samochód zgasł na osiedlowej uliczce, a po jego uruchomieniu zaparkował na przyblokowym parkingu.

Kiedy świadek podszedł do pojazdu, wyczuł od kierowcy alkohol. Mężczyzna próbował oddalić się pieszo, ale został ujęty przez obecnych na miejscu ludzi.

Badanie stanu trzeźwości przeprowadzone przez policję wykazało ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie 31-latka. Zabezpieczono także krew mężczyzny do badań na obecność innych substancji. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli woreczki z białą substancją, która wstępnie została zidentyfikowana jako mefedron.

Mężczyzna usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Policja zabezpieczyła jego prawo jazdy oraz samochód.