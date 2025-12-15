Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Rudnik nad Sanem 15 grudnia 2025

Ponad 2,5 promila alkoholu u rowerzysty

Policjanci z Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który kierował rowerem będąc w stanie znacznego upojenia alkoholowego.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 11 grudnia, przed godziną 21, na terenie miasta. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na rowerzystę, którego styl jazdy mógł wskazywać, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu do kontroli i wylegitymowaniu mężczyzny policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości. Wynik nie pozostawiał wątpliwości - 34-latek miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Mundurowi natychmiast uniemożliwili mu dalszą jazdę. Za popełnione wykroczenie mieszkaniec powiatu niżańskiego będzie odpowiadał przed sądem.

Policja przypomina, że kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie - zarówno dla samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i trzeźwość na drodze.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ponad 38 mln zł na ścieżki pieszo-rowerowe w regionie
Stalowa Wola
Ponad 38 mln zł na ścieżki pieszo-rowerowe w regionie
Renesans jako „złoty wiek”. Kolejny wykład w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Nisko
Renesans jako „złoty wiek”. Kolejny wykład w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Wigilia u stalowowolskich rzemieślników
Stalowa Wola
Wigilia u stalowowolskich rzemieślników
Świetlica w Sudołach z nowym wyposażeniem
Pysznica
Świetlica w Sudołach z nowym wyposażeniem
Świąteczna atmosfera na rynku w Rozwadowie
Stalowa Wola
Świąteczna atmosfera na rynku w Rozwadowie
Stalowa Wola uczciła 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
Stalowa Wola
Stalowa Wola uczciła 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
Kiermasz Bożonarodzeniowy w Nisku. Lokalni twórcy i harcerze zapraszają
Nisko
Kiermasz Bożonarodzeniowy w Nisku. Lokalni twórcy i harcerze zapraszają
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze
Jeżowe
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu