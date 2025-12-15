Ponad 2,5 promila alkoholu u rowerzysty

Do zdarzenia doszło 11 grudnia, przed godziną 21, na terenie miasta. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na rowerzystę, którego styl jazdy mógł wskazywać, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu do kontroli i wylegitymowaniu mężczyzny policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości. Wynik nie pozostawiał wątpliwości - 34-latek miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Mundurowi natychmiast uniemożliwili mu dalszą jazdę. Za popełnione wykroczenie mieszkaniec powiatu niżańskiego będzie odpowiadał przed sądem.

Policja przypomina, że kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie - zarówno dla samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i trzeźwość na drodze.