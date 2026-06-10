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Nisko 10 czerwca 2026

Ponad 200 osób przeszkolonych. Podsumowanie działalności BCU w Nisku

Ponad 200 osób skorzystało już ze szkoleń organizowanych przez Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Nisku. O dotychczasowych efektach działalności placówki, współpracy z partnerami oraz planach na przyszłość rozmawiano podczas konferencji podsumowującej realizację projektu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas spotkania przedstawiono wyniki dotychczasowej działalności placówki, która powstała na bazie dawnych warsztatów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki zostało oficjalnie otwarte we wrześniu 2025 roku. Centrum prowadzi kursy i szkolenia z zakresu energetyki dla uczniów, nauczycieli oraz osób pracujących, a jego działalność ma odpowiadać na potrzeby rynku pracy.

Branżowe Centrum Umiejętności zostało wyposażone w nowoczesne pracownie i zaplecze dydaktyczne służące do prowadzenia zajęć praktycznych. Uczestnicy szkoleń mogą zdobywać umiejętności związane m.in. z instalacjami elektrycznymi, maszynami elektrycznymi, bezpieczeństwem pracy czy obsługą urządzeń energetycznych.

Jak podkreślał p.o. dyrektora BCU w Dziedzinie Energetyki w Nisku Tomasz Skoczeń, najważniejszym osiągnięciem projektu jest samo powstanie placówki i jej funkcjonowanie.

- Na pewno największym sukcesem jest jego utworzenie, a także prężne funkcjonowanie, dzięki któremu udało nam się tutaj wzbogacić bardzo bogate zaplecze, wyposażenie, bardzo nowoczesne oraz prowadzić i przeprowadzić szkolenia, które zakończyły się uzyskaniem certyfikatu przez osoby dorosłe pracujące, a także nauczycieli oraz osoby młode, uczniów - mówił.

Jak poinformował, do tej pory w ramach działalności centrum przeszkolono 200 uczestników należących do trzech grup: osób pracujących, nauczycieli oraz uczniów szkół średnich.

Podczas konferencji zwracano również uwagę na współpracę pomiędzy partnerami projektu.

- Istotą tego sukcesu jest ta bardzo dobra współpraca między jednostką samorządu terytorialnego, jaką jest Powiat Niżański, a także partnerami, czyli PGE Dystrybucja oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Ta współpraca na zasadzie partnerstwa przynosi dzisiaj taki wymierny efekt, czyli takie prężne funkcjonowanie nowej jednostki edukacyjnej - podkreślał Tomasz Skoczeń.

O znaczeniu centrum dla lokalnej edukacji zawodowej mówił także starosta niżański Robert Bednarz.

- To przedsięwzięcie sprawia, że zupełnie inaczej możemy patrzeć na wymiar edukacji zawodowej, na wymiar edukacji branżowej dostosowanej do potrzeb rynku pracy - zaznaczył.

Jak wyjaśniał, działalność centrum ma umożliwiać dostosowywanie programów szkoleniowych do oczekiwań pracodawców z branży energetycznej.

- Ta współpraca z kluczowymi pracodawcami będzie dawać nam możliwość weryfikowania faktycznych potrzeb pracodawców, faktycznych potrzeb rynku pracy i dostosowywania naszych programów właśnie na potrzeby rynku pracy, na potrzeby pracodawców - mówił starosta.

Robert Bednarz przypomniał również, że projekt został zrealizowany dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Planu Odbudowy. Na jego realizację przeznaczono około 15 mln zł dofinansowania oraz około 2,5 mln zł wkładu własnego.

Starosta zwracał uwagę, że pomysł utworzenia centrum wynikał zarówno z doświadczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, jak i z zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy.

– Kilkudziesięcioletnie tradycje dotyczące kształcenia w obszarze energetyki, głównie elektryki i elektroniki, sprawiły, że wiedzieliśmy, że jest takie zapotrzebowanie na rynku pracy - podkreślił.

W konferencji uczestniczył również między innymi Marek Tomaszewski, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Mówił o znaczeniu praktycznego doświadczenia oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Odnosząc się do działalności Branżowego Centrum Umiejętności zaznaczył, że tego typu placówki mogą być początkiem drogi zawodowej dla przyszłych specjalistów.

- Oczywiście, że może pomóc. Od czegoś trzeba zacząć, a więc ci ludzie, którzy są z tej strony, słuchają tych ekspertów, za chwilkę, za parę lat, idąc śladem niektórych, mogą stanąć z drugiej strony - powiedział.

Marek Tomaszewski pozytywnie ocenił także współpracę partnerów zaangażowanych w realizację projektu.

- Musieliśmy znaleźć wspólny język z ludźmi z Powiatu Niżańskiego i PGE. Ja się bardzo dobrze tu czułem, miło byłem przyjęty, zawsze było ciepło, dogadywaliśmy się. Jak do tej pory wszystko było bardzo dobrze - podsumował.

Podczas konferencji podkreślano, że Branżowe Centrum Umiejętności będzie kontynuować działalność szkoleniową i certyfikacyjną. W kolejnych latach z oferty placówki nadal będą mogli korzystać uczniowie, nauczyciele oraz osoby pracujące w branży energetycznej.

Branżowe Centra Umiejętności to nowy element systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Łączą funkcje edukacyjne, szkoleniowe i egzaminacyjne, a ich działalność ma odpowiadać na potrzeby rynku pracy oraz rozwój nowoczesnych branż gospodarki.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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