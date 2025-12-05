Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Aromaveda
0.0 / 5
Nisko 5 grudnia 2025

Ponad 2 promile u kierowcy z Ukrainy. Ujęty przez świadka

W poniedziałek, 1 grudnia, około godz. 15, do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nisku wpłynęło zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy. Do zdarzenia doszło na ul. Rzeszowskiej.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Mieszkaniec Stalowej Woli zwrócił uwagę na sposób jazdy kierowcy skody, który wskazywał, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu. Świadek zatrzymał pojazd, uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę i wezwał patrol policji.

Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia - 33-letni obywatel Ukrainy miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Funkcjonariusze odebrali mu prawo jazdy oraz zabezpieczyli samochód.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jak informuje policja, wobec cudzoziemca wszczęto również procedurę zobowiązania do powrotu do kraju pochodzenia. Dalsze czynności prowadzi Straż Graniczna.

Policjanci podkreślają, że szybka i zdecydowana reakcja mieszkańca Stalowej Woli mogła zapobiec niebezpiecznej sytuacji na drodze. Dzięki temu nietrzeźwy kierowca został wyeliminowany z ruchu, zanim doszło do tragedii.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów
Stalowa Wola
Serce miasta bije dla wolontariatu. Uroczysta gala i wyniki konkursów
XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków w Nisku
Nisko
XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków w Nisku
Stalowowolskie laboratorium z nowym sprzętem
Stalowa Wola
Stalowowolskie laboratorium z nowym sprzętem
Siłaczki-kobiety przedsiębiorcze
Bojanów
Siłaczki-kobiety przedsiębiorcze
Laureaci konkursu „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie” nagrodzeni
Nisko
Laureaci konkursu „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie” nagrodzeni
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Stalowa Wola
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
Stalowa Wola
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu