W ramach prac przy drodze powiatowej Jarocin - Huta Krzeszowska wybudowano 1518 metrów drogi pieszo-rowerowej na odcinku do Majdanu Golczańskiego. Powstały tam również dwa przejścia dla pieszych z oświetleniem LED.

Kolejne zmiany objęły trasę Jarocin - Smutki. Przy drodze gminnej wykonano 378 metrów infrastruktury pieszo-rowerowej oraz 75 metrów chodnika. Zbudowano także przejście dla pieszych, a na końcu drogi rowerowej przygotowano miejsce postojowe z trzema stanowiskami dla rowerów.

Ważnym elementem inwestycji było również dostosowanie przejść do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zastosowano między innymi obniżone krawężniki i płytki ostrzegawcze.

Całość ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i oddzielić ruch pieszych oraz rowerzystów od samochodów. Nowe trasy mają też zachęcać do częstszego korzystania z rowerów i ułatwiać turystom poruszanie się po okolicy. Infrastruktura została połączona z istniejącymi trasami, w tym z Historycznym Szlakiem Rowerowym Gminy Jarocin.

Inwestycja kosztowała ponad 3,1 mln zł. Gmina Jarocin i Powiat Niżański pozyskały na ten cel ponad 2,6 mln zł dofinansowania ze środków europejskich. Pozostałą kwotę pokryły wspólnie z własnych budżetów. Wykonawcą robót była firma LACH-POL Sp. z o.o.

Zakończenie prac skomentował starosta niżański Robert Bednarz. - Inwestycje w infrastrukturę pieszo-rowerową mają szczególne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu codziennego przemieszczania się. Dzięki realizacji tego zadania piesi i rowerzyści zyskali bezpieczniejsze warunki poruszania się.

Przedsięwzięcie zrealizowano wspólnie przez Gminę Jarocin i Powiat Niżański, przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Fot. Powiat Niżański