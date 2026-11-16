Ponad 1,7 mln zł na odnawialne źródła energii w powiecie niżańskim

Projekt powiatu znalazł się wśród 109 przedsięwzięć wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Zadanie nosi nazwę „Wzmocnienie potencjału energetycznego budynków użyteczności publicznej w Powiecie Niżańskim poprzez montaż instalacji OZE i magazynów energii”.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 014 261,54 zł, z czego 1 710 167,31 zł stanowi przyznane dofinansowanie.
W ramach projektu zaplanowano montaż 21 kompletnych systemów do produkcji i magazynowania energii elektrycznej. Obejmą one panele fotowoltaiczne, konstrukcje montażowe, falowniki, zabezpieczenia, okablowanie, rozdzielnice oraz magazyny energii.
Gdzie pojawią się instalacje?
Nowe systemy mają zostać zamontowane w budynkach należących do powiatu. Wśród wskazanych obiektów są:
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Starostwo Powiatowe w Nisku,
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Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku,
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Powiatowy Urząd Pracy w Nisku,
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Liceum Ogólnokształcące w Nisku,
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Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ulanowie
Inwestycja ma zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej w powiatowych placówkach i poprawić ich potencjał energetyczny. Dzięki magazynom energii możliwe będzie również przechowywanie wyprodukowanego prądu i wykorzystywanie go w późniejszym czasie.
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