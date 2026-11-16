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Nisko 16 listopada 2026

Ponad 1,7 mln zł na odnawialne źródła energii w powiecie niżańskim

Powiat Niżański otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Pieniądze zostaną przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt powiatu znalazł się wśród 109 przedsięwzięć wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Zadanie nosi nazwę „Wzmocnienie potencjału energetycznego budynków użyteczności publicznej w Powiecie Niżańskim poprzez montaż instalacji OZE i magazynów energii”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 014 261,54 zł, z czego 1 710 167,31 zł stanowi przyznane dofinansowanie.

W ramach projektu zaplanowano montaż 21 kompletnych systemów do produkcji i magazynowania energii elektrycznej. Obejmą one panele fotowoltaiczne, konstrukcje montażowe, falowniki, zabezpieczenia, okablowanie, rozdzielnice oraz magazyny energii.

Gdzie pojawią się instalacje?

Nowe systemy mają zostać zamontowane w budynkach należących do powiatu. Wśród wskazanych obiektów są:

  • Starostwo Powiatowe w Nisku,

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku,

  • Powiatowy Urząd Pracy w Nisku,

  • Liceum Ogólnokształcące w Nisku,

  • Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem

  • Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ulanowie

Inwestycja ma zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej w powiatowych placówkach i poprawić ich potencjał energetyczny. Dzięki magazynom energii możliwe będzie również przechowywanie wyprodukowanego prądu i wykorzystywanie go w późniejszym czasie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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