Ponad 1,7 mln zł na odnawialne źródła energii w powiecie niżańskim

Projekt powiatu znalazł się wśród 109 przedsięwzięć wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Zadanie nosi nazwę „Wzmocnienie potencjału energetycznego budynków użyteczności publicznej w Powiecie Niżańskim poprzez montaż instalacji OZE i magazynów energii”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 014 261,54 zł, z czego 1 710 167,31 zł stanowi przyznane dofinansowanie.

W ramach projektu zaplanowano montaż 21 kompletnych systemów do produkcji i magazynowania energii elektrycznej. Obejmą one panele fotowoltaiczne, konstrukcje montażowe, falowniki, zabezpieczenia, okablowanie, rozdzielnice oraz magazyny energii.

Gdzie pojawią się instalacje?

Nowe systemy mają zostać zamontowane w budynkach należących do powiatu. Wśród wskazanych obiektów są:

Starostwo Powiatowe w Nisku,

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku,

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku,

Liceum Ogólnokształcące w Nisku,

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Ulanowie

Inwestycja ma zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej w powiatowych placówkach i poprawić ich potencjał energetyczny. Dzięki magazynom energii możliwe będzie również przechowywanie wyprodukowanego prądu i wykorzystywanie go w późniejszym czasie.