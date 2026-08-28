Ponad 1,7 mln zł dla startupów ze Stalowej Woli. Hotable reprezentuje Polskę w Kopenhadze

Prawie 48 mln zł dla startupów z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki piątej rundy naboru „Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Do konkursu zgłosiły się 154 startupy, które wnioskowały łącznie o ponad 84,9 mln zł. Ostatecznie do dofinansowania rekomendowano 83 projekty. Wartość przyznanego wsparcia wyniesie dokładnie 47 812 570,89 zł. Pierwotnie budżet naboru wynosił 30 mln zł, jednak ze względu na dużą liczbę projektów spełniających kryteria został zwiększony. Jak informuje PARP, najwięcej spośród wybranych projektów – aż 18 – ukończyło program inkubacji Platformy Startowej Unicorn Hub 2.0.

Startupy rozwijane w Unicorn Hub otrzymają łącznie ponad 10 mln zł. Operatorem platformy jest OIC POLAND Fundacja Akademii WSEI.

Ponad 1,7 mln zł trafi do trzech stalowowolskich spółek

W gronie startupów rekomendowanych do wsparcia znalazły się trzy spółki mające siedziby przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9 w Stalowej Woli. Łączna wartość przyznanego im dofinansowania to 1 753 225,30 zł.

Najwyższe wsparcie otrzyma Echo Sense, które znalazło się na drugim miejscu listy projektów – 598 655 zł. Spółka rozwija system zdalnej i dyskretnej opieki nad bliskimi. Niewielki czujnik radarowy może monitorować obecność i ruch osoby, oddech, tętno czy jakość snu, a także wykrywać upadki. System działa bez kamer i urządzeń, które trzeba nosić na ciele. Rozwiązanie kierowane jest m.in. do rodzin opiekujących się seniorami, osobami przewlekle chorymi oraz dziećmi.

Dofinansowanie w wysokości 597 012,80 zł otrzyma ENGOS. To narzędzie stworzone z myślą o firmach i organizacjach realizujących projekty dotacyjne. System umożliwia kontrolowanie budżetów, porządkowanie dokumentacji, tworzenie zestawień do sprawozdań oraz automatyczne generowanie opisów dokumentów zgodnych z wymaganiami instytucji finansujących. Ułatwia również proces ich zatwierdzania i podpisywania.

Trzecia ze stalowowolskich spółek, CellCheck, została rekomendowana do otrzymania 557 557,50 zł. Startup rozwija innowacyjną platformę umożliwiającą próbne analizy obrazów rozmazów krwi oraz korzystanie z obszernej bazy materiałów referencyjnych. Rozwiązanie ma wspierać edukację, badania naukowe oraz procesy diagnostyczne w hematologii i onkologii. Obrazy mogą być wykonywane nawet za pomocą smartfona, co w przyszłości może usprawnić wstępną ocenę badań również w miejscach, w których dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów jest ograniczony.

Od aplikacji do całego systemu dla gastronomii

Kolejnym sukcesem Unicorn Hub z udziałem spółki zarejestrowanej w Stalowej Woli jest udział Hotable w międzynarodowym konkursie Creative Business Cup 2026. Startup, inkubowany w czwartej rundzie programu, reprezentuje Polskę podczas wydarzenia odbywającego się 26 i 27 sierpnia w Kopenhadze, w ramach jednego z największych skandynawskich wydarzeń startupowych – TechBBQ.

Creative Business Cup to międzynarodowy konkurs dla innowacyjnych firm z branż kreatywnych. Jego światowy finał łączy startupy, ekspertów, inwestorów i przedstawicieli ekosystemów innowacji z wielu krajów. Hotable spotka się w Kopenhadze z przedstawicielami ponad 50 państw, prezentując rozwiązanie stworzone dla branży gastronomicznej.

Pomysł Hotable początkowo opierał się na aplikacji pokazującej w czasie rzeczywistym dostępność miejsc w restauracjach. Od zakończenia inkubacji znacznie się jednak rozwinął. Dzisiaj Hotable Operating System jest zintegrowanym ekosystemem, w którego skład wchodzą system sprzedażowo-zarządczy POS, aplikacje mobilna i internetowa dla gości oraz czujniki Hotable Detect.

Wolny stolik widoczny w czasie rzeczywistym

Hotable ma odpowiedzieć na problem, który zna wielu klientów restauracji: przed wyjściem z domu można sprawdzić lokalizację autobusu, przesyłki czy samolotu, ale najczęściej nie można zobaczyć, czy w wybranym lokalu jest właśnie wolny stolik.

Potrzebę takich rozwiązań potwierdzają zmieniające się zachowania klientów. Według raportu „2026 Dining Trends Report” przygotowanego przez OpenTable 49 proc. badanych Amerykanów chciałoby mieć więcej możliwości spontanicznych wizyt w restauracjach, a kolejne 34 proc. – co najmniej tyle samo co dotychczas.

Hotable ma pokazywać gościom rzeczywisty układ sali oraz aktualnie wolne i wkrótce zwalniające się stoliki. Docelowo użytkownik będzie mógł również zamówić posiłek i zapłacić za niego z poziomu telefonu, bez oczekiwania na obsługę.

Sercem systemu są czujniki Hotable Detect, które za pomocą fal radiowych rozpoznają obecność osób przy stolikach. Nie wykorzystują kamer, nie rejestrują obrazu ani dźwięku. Według twórców algorytm potrafi odróżnić kelnera od gościa, a chwilowe odejście od stolika – od zakończenia wizyty. Restaurator otrzymuje dzięki temu aktualne informacje o sytuacji w lokalu bez konieczności ręcznego zmieniania statusów stolików.

Od inkubacji do wejścia na międzynarodowy rynek

Sukcesy czterech spółek pokazują różne etapy rozwoju startupu – od weryfikacji pomysłu i budowy pierwszej wersji produktu, przez inkubację i zdobycie finansowania, aż po prezentację rozwiązania inwestorom oraz partnerom z zagranicy.

Do 17 września PARP prowadzi szóstą rundę naboru do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Startupy, które zakończyły inkubację, mają prototyp i sprawdzony model biznesowy, mogą ubiegać się o maksymalnie 600 tys. zł wsparcia na dalszy rozwój oraz wprowadzenie produktu na rynek.