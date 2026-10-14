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Nisko 14 października 2026

Ponad 1,6 mln zł na remont budynku przy ul. 3 Maja w Nisku

Budynek przy ul. 3 Maja 32 w Nisku czeka przebudowa. Prace obejmą m.in. wymianę podłóg, okien i drzwi, remont klatki schodowej oraz modernizację instalacji. Powiat Niżański przeznaczy na ten cel ponad 1,6 mln zł. Roboty mają potrwać cztery miesiące.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pod tym adresem mieszczą się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Remont przeprowadzi firma Roboty Budowlane Krzysztof Furtak z Jaty. Umowę na realizację inwestycji podpisano na początku października.

Prace obejmą pomieszczenia na pierwszym i części drugiego piętra. Usunięte zostaną stare podłogi i posadzki, a w ich miejsce pojawią się nowe panele, wykładziny dywanowe i płytki ceramiczne. Wymienione zostaną także okna wraz z parapetami oraz drzwi wewnętrzne.

Remont przejdzie również klatka schodowa. Na schodach i spocznikach zostaną ułożone płytki antypoślizgowe, a dotychczasową stalową balustradę zastąpi nowa.

Zaplanowano także remont sanitariatów, naprawę tynków, wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitów. Roboty malarskie obejmą również część pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku.

Oprócz prac wykończeniowych przewidziano modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Wykonana zostanie także instalacja wentylacji i schładzania powietrza.

Koszt inwestycji wyniesie 1 604 597,82 zł. Wykonawca ma cztery miesiące od podpisania umowy na zakończenie robót, czyli do początku lutego 2027 roku.

Przebudowa ma poprawić stan techniczny budynku oraz warunki korzystania z pomieszczeń. Modernizacja instalacji elektrycznej ma również przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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