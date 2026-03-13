Ponad 150 tys. zł dla organizacji społecznych i sportowych

Dokumenty sygnowali burmistrz Tadeusz Handziak oraz skarbnik gminy Grażyna Reichert. Łącznie do organizacji trafi 154 tys. zł, które zostaną przeznaczone na realizację projektów społecznych, sportowych i kulturalnych ważnych dla mieszkańców gminy.

Wsparcie obejmuje m.in. inicjatywy związane z aktywizacją seniorów, pomocą dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rozwojem sportu oraz pielęgnowaniem lokalnej historii i tradycji. Spotkanie przy podpisywaniu umów było również okazją do rozmów o planowanych przedsięwzięciach, które w najbliższych miesiącach mają wzbogacić ofertę społeczną i sportową w gminie.

Wsparcie dla seniorów i dzieci

Środki trafią m.in. na działania skierowane do osób starszych. 13 tys. zł otrzyma Klub Seniora w Rudniku nad Sanem na inicjatywy integracyjne i prozdrowotne. Z kolei 5 tys. zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Wsparcie otrzyma także projekt prowadzony przez Caritas Diecezji Sandomierskiej - Ognisko Wychowawcze „Wędrując ku dojrzałości” w Rudniku nad Sanem. Na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji przeznaczono 7,5 tys. zł.

Sport dla dzieci i młodzieży

Znaczna część środków trafi na rozwój sportu wśród młodych mieszkańców gminy.

Dotacje przyznano m.in. na szkolenia i udział w rozgrywkach sportowych:

- UKS Olimp przy PSP w Kopkach - 1,5 tys. zł na szkolenie w siatkówce, koszykówce i lekkoatletyce,

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiklinki” przy PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem - 4 tys. zł,

- UKS Orlik w Rudniku nad Sanem - 15,5 tys. zł na szkolenie szachowe oraz udział w turniejach.

Na działalność piłkarską dzieci i młodzieży przeznaczono kolejne środki:

- LZS „Jutrzenka” Kopki - 29 tys. zł,

- LZS Przędzel - 29 tys. zł,

- MKS „Orzeł” Rudnik nad Sanem - 31 tys. zł.

Dodatkowo 4 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chałupek na działania sportowe w tej miejscowości.

Historia i lokalne tradycje

Wsparcie przyznano także projektom promującym lokalną historię i tradycje. 11 tys. zł trafi do Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej na wydawanie kwartalnika „Przegląd Rudnicki”.

Dotację w wysokości 2 tys. zł otrzymało Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii „Tropiciele przeszłości” na działania popularyzujące historię Polski i regionu.

Z kolei 1,5 tys. zł przyznano Korporacji Wikliniarskiej w Rudniku nad Sanem na inicjatywy promujące lokalne rzemiosło wikliniarskie - jedną z najbardziej rozpoznawalnych tradycji miasta.

Dzięki przekazanym środkom w najbliższych miesiącach w gminie ma zostać zrealizowanych kilkanaście projektów skierowanych do różnych grup mieszkańców - od dzieci i młodzieży po seniorów.