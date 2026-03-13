Zgłoś temat Zareklamuj się
Rudnik nad Sanem 13 marca 2026

Ponad 150 tys. zł dla organizacji społecznych i sportowych

Władze Rudnik nad Sanem po raz kolejny przeznaczyły środki na wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych. We wtorek i środę, 10–11 marca, w urzędzie gminy podpisano umowy z beneficjentami tegorocznego konkursu ofert.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dokumenty sygnowali burmistrz Tadeusz Handziak oraz skarbnik gminy Grażyna Reichert. Łącznie do organizacji trafi 154 tys. zł, które zostaną przeznaczone na realizację projektów społecznych, sportowych i kulturalnych ważnych dla mieszkańców gminy.

Wsparcie obejmuje m.in. inicjatywy związane z aktywizacją seniorów, pomocą dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rozwojem sportu oraz pielęgnowaniem lokalnej historii i tradycji. Spotkanie przy podpisywaniu umów było również okazją do rozmów o planowanych przedsięwzięciach, które w najbliższych miesiącach mają wzbogacić ofertę społeczną i sportową w gminie.

Wsparcie dla seniorów i dzieci

Środki trafią m.in. na działania skierowane do osób starszych. 13 tys. zł otrzyma Klub Seniora w Rudniku nad Sanem na inicjatywy integracyjne i prozdrowotne. Z kolei 5 tys. zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Wsparcie otrzyma także projekt prowadzony przez Caritas Diecezji Sandomierskiej - Ognisko Wychowawcze „Wędrując ku dojrzałości” w Rudniku nad Sanem. Na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji przeznaczono 7,5 tys. zł.

Sport dla dzieci i młodzieży

Znaczna część środków trafi na rozwój sportu wśród młodych mieszkańców gminy.

Dotacje przyznano m.in. na szkolenia i udział w rozgrywkach sportowych:

- UKS Olimp przy PSP w Kopkach - 1,5 tys. zł na szkolenie w siatkówce, koszykówce i lekkoatletyce,

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiklinki” przy PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem - 4 tys. zł,

- UKS Orlik w Rudniku nad Sanem - 15,5 tys. zł na szkolenie szachowe oraz udział w turniejach.

Na działalność piłkarską dzieci i młodzieży przeznaczono kolejne środki:

- LZS „Jutrzenka” Kopki - 29 tys. zł,

- LZS Przędzel - 29 tys. zł,

- MKS „Orzeł” Rudnik nad Sanem - 31 tys. zł.

Dodatkowo 4 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chałupek na działania sportowe w tej miejscowości.

Historia i lokalne tradycje

Wsparcie przyznano także projektom promującym lokalną historię i tradycje. 11 tys. zł trafi do Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej na wydawanie kwartalnika „Przegląd Rudnicki”.

Dotację w wysokości 2 tys. zł otrzymało Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii „Tropiciele przeszłości” na działania popularyzujące historię Polski i regionu.

Z kolei 1,5 tys. zł przyznano Korporacji Wikliniarskiej w Rudniku nad Sanem na inicjatywy promujące lokalne rzemiosło wikliniarskie - jedną z najbardziej rozpoznawalnych tradycji miasta.

Dzięki przekazanym środkom w najbliższych miesiącach w gminie ma zostać zrealizowanych kilkanaście projektów skierowanych do różnych grup mieszkańców - od dzieci i młodzieży po seniorów.

