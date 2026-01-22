Miesięcznik
Rudnik nad Sanem 22 stycznia 2026

Ponad 1,5 promila za kierownicą. Nocna kontrola zakończona zatrzymaniem kierowcy

Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miał 38-letni kierowca fiata, którego dalszą jazdę przerwali policjanci z Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem. Mężczyzna odpowie przed sądem, a za swoje zachowanie może trafić do więzienia nawet na 3 lata.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 21 stycznia po godz. 23 na terenie Rudnika nad Sanem. Policjanci pełniący służbę patrolową zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki fiat. Już podczas rozmowy z kierującym funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu.

Badanie alkomatem szybko potwierdziło podejrzenia mundurowych. 38-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Policjanci natychmiast uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali prawo jazdy.

Mimo licznych apeli, akcji profilaktycznych i ostrzeżeń, wciąż nie brakuje kierowców, którzy decydują się wsiąść za kierownicę po alkoholu, stwarzając realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 38-latek odpowie teraz przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

