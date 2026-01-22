Ponad 1,5 promila za kierownicą. Nocna kontrola zakończona zatrzymaniem kierowcy

Do zdarzenia doszło 21 stycznia po godz. 23 na terenie Rudnika nad Sanem. Policjanci pełniący służbę patrolową zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki fiat. Już podczas rozmowy z kierującym funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu.

Badanie alkomatem szybko potwierdziło podejrzenia mundurowych. 38-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Policjanci natychmiast uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali prawo jazdy.

Mimo licznych apeli, akcji profilaktycznych i ostrzeżeń, wciąż nie brakuje kierowców, którzy decydują się wsiąść za kierownicę po alkoholu, stwarzając realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 38-latek odpowie teraz przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.