W Stalowej Woli planowana jest rozbudowa i przebudowa istniejącego ośrodka sportu i rekreacji. Po zakończeniu prac ma on funkcjonować jako nowoczesny park wodny z dodatkowymi atrakcjami. Za tę część projektu odpowiada miasto Stalowa Wola.

Z kolei Nisko zajmie się budową Centrum Turystyki Biznesowej - Aktywnego Wypoczynku „Marina Nisko” nad Zalewem Podwolina. Będzie to drugi obiekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia obu samorządów.

Projekt skierowany jest nie tylko do mieszkańców Stalowej Woli i Niska, ale również do osób odwiedzających region. Jednym z jego założeń jest rozwój turystyki biznesowej, w tym tzw. bleisure, czyli łączenia wyjazdów służbowych z wypoczynkiem.

Z nowych obiektów mają korzystać także rodziny z dziećmi, seniorzy, grupy szkolne i szkoleniowe oraz osoby zainteresowane pływaniem, nurkowaniem czy rehabilitacją ruchową.

Samorządy chcą w ten sposób poszerzyć ofertę rekreacyjną obu miast i zachęcić osoby przyjeżdżające w celach zawodowych do dłuższego pobytu w regionie.

Całkowita wartość projektu wynosi 130 533 516,55 zł, a przyznane dofinansowanie to 63 400 747,23 zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, z priorytetu dotyczącego zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Projekt realizowany jest w ramach współpracy Stalowej Woli i Niska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Stalowa Wola. Liderem przedsięwzięcia jest Stalowa Wola, a partnerem gmina i miasto Nisko.