Ponad 12,7 mln zł na przebudowę drogi Huta Krzeszowska - Ciosmy

Chodzi o inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1047R Huta Krzeszowska - Ciosmy”. Projekt uzyskał wysoką ocenę punktową, dzięki czemu będzie realizowany w cyklu dwuletnim - w latach 2026–2027.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 12 737 064,82 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryje 60 procent tej kwoty, czyli 7 642 238 zł. W 2026 roku będzie to 3 476 143 zł, a w 2027 roku - 4 166 095 zł. Pozostałe 5 094 826,82 zł wyłoży Powiat Niżański jako wkład własny.

Celem inwestycji jest dostosowanie drogi nr 1047R do obecnych norm technicznych dla dróg klasy L oraz kategorii ruchu KR2, co oznacza m.in. przystosowanie jej do ruchu pojazdów o nacisku do 11,5 tony na oś.

W ramach prac zaplanowano m.in. przebudowę systemu odwodnienia - obejmie to most, rowy, przepusty oraz budowę kanalizacji deszczowej. Powstanie także ścieżka rowerowa i bezpieczne przejścia dla pieszych. Dodatkowo wybudowane zostanie nowe rondo, a droga zyska nowoczesne oświetlenie.

Infrastruktura dla pieszych zostanie wykonana zgodnie z aktualnymi standardami projektowania (WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4). Ma to poprawić bezpieczeństwo i komfort zarówno kierowców, jak i osób poruszających się pieszo.