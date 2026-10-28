Ponad 11,6 mln zł na Marinę Nisko. Ruszy budowa przy Podwolinie

Projekt obejmuje dwa obiekty: dwukondygnacyjne Centrum Turystyki Biznesowej – Aktywnego Wypoczynku oraz jednokondygnacyjny hangar na łodzie. To część większego przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez Nisko i Stalową Wolę.

Jak informowaliśmy na łamach „Sztafety”, oba samorządy planują inwestycje o łącznej wartości ponad 130,5 mln zł. W Nisku ma powstać Marina, natomiast w Stalowej Woli zaplanowano rozbudowę i przebudowę ośrodka sportu i rekreacji, który ma zmienić się w nowoczesny park wodny.

Ile będzie kosztować Marina Nisko?

Wartość umowy na budowę obiektów nad Podwoliną wynosi 11 656 710 zł. Większa część tej kwoty, czyli 10 840 740 zł, zostanie przeznaczona na budowę centrum turystyki biznesowej i aktywnego wypoczynku. Hangar na łodzie będzie kosztował 815 969 zł.

Inwestycja otrzyma wsparcie z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w ramach projektu „Biznes Break MOF Stalowa Wola”.

Umowę podpisali burmistrz Niska Konrad Krzyżak, skarbnik gminy Dorota Urban oraz Rafał Jarosz, właściciel firmy wykonawczej z Zofianki Górnej. Przy podpisaniu dokumentów obecni byli również zastępcy burmistrza Katarzyna Ożóg-Bąk i Adam Sikora, a także pracownicy urzędu odpowiedzialni za zamówienia publiczne i rozwój gospodarczy.

Wykonawca ma 18 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania.