mzk
Stalowa Wola 10 lutego 2026

Ponad 11 mln zł na cyfrową transformację Szpitala Powiatowego

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli przechodzi duże zmiany. Trwa projekt wart ponad 11 mln zł, który ma zmodernizować systemy informatyczne placówki i zwiększyć bezpieczeństwo danych medycznych. Większość środków pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- W przeciwieństwie do innych inwestycji realizowanych w naszym szpitalu, tę, pacjentom trudno będzie dostrzec gołym okiem. Ale ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej placówki. Jej realizacja podniesie poziom bezpieczeństwa przed cyberatakami, przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa sieci i danych medycznych, a także pomoże w usprawnieniu procesów diagnostycznych. Dodatkowo, szpital zyska sporo potrzebnego sprzętu teleinformatycznego - mówi dyrektor szpitala, Beata Barcicka-Kłosowska.

Projekt obejmuje nie tylko zakup sprzętu i oprogramowania, ale także szkolenia pracowników oraz integrację i rozbudowę systemów szpitalnych. Dzięki temu placówka będzie mogła w pełni korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Celem inwestycji jest m.in.: podniesienie bezpieczeństwa sieci i danych pacjentów, ustandaryzowanie przepływu informacji w szpitalu, usprawnienie procesów diagnostycznych, zwiększenie dostępności rozwiązań cyfrowych dla pacjentów i personelu, poprawa jakości i dostępności usług medycznych.

To jednak nie jedyna duża inwestycja realizowana obecnie w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli przy wsparciu KPO. Trwają także prace nad:

- Oddziałem Geriatrycznym - wartość ponad 21 mln zł, z czego 17,5 mln zł pochodzi z KPO, a 3,6 mln zł to wkład Powiatu Stalowowolskiego,

- Modernizacją Oddziału Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - całkowity koszt ponad 18 mln zł, w tym prawie 17,2 mln zł z KPO.

- Łączna wartość trzech realizowanych w naszym Szpitalu w 2026 roku inwestycji przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, to ponad 50 mln zł. To potężna kwota, która w ogromnym stopniu wpłynie na funkcjonowanie naszej placówki, usprawni ją, unowocześni i pomoże poszerzyć ofertę zdrowotną. A to pozytywnie przełoży się na bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko mieszkańców Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego, ale też całej północnej części województwa podkarpackiego - podkreśla dyrektor Beata Barcicka-Kłosowska.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

