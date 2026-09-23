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Stalowa Wola 23 września 2026

Pomyśleli, zagłosowali i dopięli swego

W Zespole Szkół Nr 2 w Stalowej Woli zostały odsłonięte dwa murale. Odsłonięcie było aktem uroczystym z udziałem władzy miejskiej i powiatowej. Władza czuje oddech młodych następców, którzy coraz śmielej sięgają do samorządowego budżetu.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

To co dziś możemy podziwiać na murach „Budowlanki” kosztowo jest tylko małą kropelką w samorządowych zasobach finansowych. Rada Miejska wydziela ze swojego wielomilionowego budżetu symboliczną kwotę, którą oddaje do dyspozycji młodym Stalowowolanom. Tak powstaje Młodzieżowy Budżet Obywatelski. O jego przeznaczeniu przez głosowania decydują mieszkańcy Stalowej Woli w wieku od lat 17. do 27.

Najwięcej pieniędzy (62 tys. zł) z ubiegłorocznego MBO poszło na projekt „Murale Wartości – Głos Młodych w Mieście”, zgłoszony przez Justynę Hołody. To nie pierwszy projekt grupy zapaleńców z ZS Nr 2 realizowany w Stalowej Woli. Jednak efekty tego ostatniego zostaną na lata. Murale były końcowym efektem projektu; wcześniej były m.in. warsztaty kreatywnego pisania. Murale miały być dwa: społeczny i patriotyczny. Społeczny, z głębokim hasłem „Młodzi samorządni” zaprojektowała Maya Kopeć. Na patriotycznym znalazł się patronujący szkole Tadeusz Kościuszko i jego myśl: „Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka”.

Środowe odsłonięcie murali zbiegło się w czasie z ogłoszeniem naboru projektów do MBO 2027. Do wydania jest 300 tys. zł, a projekty można zgłaszać do 13. października.

Czytaj również: Ruszył nabór projektów do Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2027

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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