– Nie jestem orędowniczką zakazów, ale jestem orędowniczką poczucia bezpieczeństwa i przede wszystkim potrzeb mieszkańców – mówiła radna. Przypomniała, że debata na ten temat odbyła się już podczas jednej z sesji Rady Miejskiej w ubiegłym roku, jednak – jak oceniła – nie opierała się na merytorycznych danych, tylko i wyłącznie na przesłankach.

– Podawano komentarze, argumenty, że ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych powoduje, że młodzież będzie sięgała po twarde substancje. Jest to nieprawda – zaznaczyła. Jak dodała, badania przeprowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na terenie ponad 1200 gmin oraz raport z 2023 roku wykazały, że ograniczenie dostępności alkoholu zmniejsza inicjację alkoholową wśród młodzieży.

Radna odniosła się także do argumentu, że takie regulacje są sprzeczne z „polską kulturą”:

– Nie jest prawdą, że to ograniczenie naszej kultury, naszej polskości, ponieważ mamy w DNA picie alkoholu. Musimy pamiętać, że wolność kończy się tam, gdzie zagrożone jest nasze bezpieczeństwo.

Według niej ograniczenie nie jest wymierzone w walkę z alkoholizmem, ale ma na celu poprawę porządku publicznego i bezpieczeństwa. Wskazała także konkretne przykłady:

– W gminach, które wprowadziły ograniczenia, takich jak Dynów, Przemyśl, Krosno, liczba zgłoszeń policyjnych zmniejszyła się o prawie 60 proc.

Radna zapowiedziała złożenie oficjalnej interpelacji do prezydenta miasta, a także przedłożenie projektu uchwały w tej sprawie na jesiennej sesji Rady Miejskiej – prawdopodobnie we wrześniu. Zbierane są już podpisy mieszkańców, a jeśli uda się ich zebrać ponad 300, Rada będzie zobligowana do rozpatrzenia wniosku.

– Wydaje mi się, że za dużo się mówi, natomiast brakuje odwagi. Panie prezydencie – więcej odwagi i więcej działania – zwróciła się bezpośrednio do władz miasta.

Miasto: decyzja należy do radnych

Do poruszonego tematu odniósł się również zastępca prezydenta Tomasz Miśko. Jak zaznaczył, debata rzeczywiście miała miejsce we wrześniu 2023 roku, ale nie zakończyła się wspólnym stanowiskiem.

– Nie było jednomyślności co do tego, czy zakaz sprzedaży napojów alkoholowych pomiędzy godziną 22 a 6 rano powinien zostać wprowadzony – powiedział. Zgodnie z obowiązującym prawem, to właśnie Rada Miejska może taką uchwałę przyjąć.

– Jeśli taka uchwała zostanie przez radnych podjęta, to prezydent miasta będzie ją realizował. Na dzień dzisiejszy, poza tamtą debatą, nie było więcej dyskusji w przestrzeni publicznej ani na sesjach w tej sprawie – dodał.