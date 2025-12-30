Pomyśl o psie

Tylko niektóre ośrodki w kraju zdecydowały się na zakaz używania środków pirotechnicznych w noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Większość zdała sobie sprawę, że jest to walka z wiatrakami. Sztuczne ognie generują potężny biznes i choćby z tego powodu nie da się - póki co - zakazać handlu petardami. Pozostało tylko apelować o rozsądek przy odpalaniu sztucznych ogni. O to apeluje m.in. stalowowolskie Schronisko „Psia Przystań”.

W kojcach „Psiej Przystani” żyje 30 psów. Tylko niektóre na Sylwestra zostaną przytulone przez któregoś z wolontariuszy. Pozostałe będą drżeć w kojcach oczekując symbolicznej godziny nadejścia Nowego Roku. Niektóre już dostały środki uspokajające, ale to i tak nie wystarczy. Zlękniony pies będzie przez długi czas reagował paniką na przypadkowe nawet hałasy. Ma dużo lepszy słuch od człowieka, a układ odpornościowy dużo mniej skomplikowany. Stąd apel wolontariuszy z „Psiej Przystani”, jeżeli urządzamy sobie plenerową zabawę, to nie kosztem braci mniejszych.

Kynolodzy radzą posiadaczom psów szczególniejszą nad nimi opieką w ostatnią noc roku. Mniej odpornym można podawać ziołowe tabletki antystresowe, a gdy jest taka potrzeba lekarz weterynarii może zaaplikować leki przeciwlękowe. Najprostsze jest jednak zapewnienie czworonogowi wytłumionego pomieszczenia, bez drżących szyb. Odgłosy wystrzałów można częściowo zagłuszyć muzyką. Najlepiej jednak, gdyby na tę jedną noc pies nie został w domu sam.