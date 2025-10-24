Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Osiedle Leśna
Pysznica 24 października 2025

Pomóżmy rodzinie, która straciła wszystko w pożarze

We wtorek, 21 października, doszło do dramatycznego pożaru, w wyniku którego rodzina z Brandwicy - Paulina i Radek wraz z dwójką dzieci - straciła niemal cały dorobek swojego życia. Ogień pochłonął znaczną część ich domu oraz zabudowań gospodarczych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

To ogromna tragedia, która dotknęła ludzi znanych wśród sąsiadów ze swojej życzliwości i serdeczności. W obliczu nieszczęścia mieszkańcy lokalnej społeczności nie pozostali obojętni i ruszyli z pomocą.

Trwa zbiórka środków na odbudowę domu i garażu, aby rodzina mogła jak najszybciej wrócić do normalności i poczuć się znów bezpiecznie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na:

  • zakup materiałów budowlanych,

  • sfinansowanie prac remontowych i instalacyjnych,

  • wyposażenie domu w podstawowe sprzęty i meble,

  • stworzenie dzieciom miejsca do nauki i odpoczynku,

  • pokrycie bieżących, niezbędnych wydatków.

Każda, nawet symboliczna kwota, ma ogromne znaczenie. Dzięki wspólnemu wsparciu możemy pomóc tej rodzinie stanąć na nogi i rozpocząć nowy rozdział po tak trudnych doświadczeniach.

Rodzina przekazuje szczere podziękowania wszystkim, którzy już włączyli się w akcję pomocy - zarówno finansowo, jak i dobrym słowem czy gestem solidarności.

Link do zbiórki - TUTAJ

logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

