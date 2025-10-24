Pomóżmy rodzinie, która straciła wszystko w pożarze

To ogromna tragedia, która dotknęła ludzi znanych wśród sąsiadów ze swojej życzliwości i serdeczności. W obliczu nieszczęścia mieszkańcy lokalnej społeczności nie pozostali obojętni i ruszyli z pomocą.

Trwa zbiórka środków na odbudowę domu i garażu, aby rodzina mogła jak najszybciej wrócić do normalności i poczuć się znów bezpiecznie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na:

zakup materiałów budowlanych,

sfinansowanie prac remontowych i instalacyjnych,

wyposażenie domu w podstawowe sprzęty i meble,

stworzenie dzieciom miejsca do nauki i odpoczynku,

pokrycie bieżących, niezbędnych wydatków.

Każda, nawet symboliczna kwota, ma ogromne znaczenie. Dzięki wspólnemu wsparciu możemy pomóc tej rodzinie stanąć na nogi i rozpocząć nowy rozdział po tak trudnych doświadczeniach.

Rodzina przekazuje szczere podziękowania wszystkim, którzy już włączyli się w akcję pomocy - zarówno finansowo, jak i dobrym słowem czy gestem solidarności.

Link do zbiórki - TUTAJ