Stalowa Wola 27 grudnia 2025

Pomiary pól elektromagnetycznych w Stalowej Woli

W dniach 6–9 stycznia 2026 roku na terenie Stalowej Woli zostaną przeprowadzone pomiary pól elektromagnetycznych (PEM). Badania wykona Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o., które realizuje tego typu pomiary w całym kraju.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak informuje spółka, działania mają na celu sprawdzenie, czy poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku mieszczą się w obowiązujących normach. Pomiary prowadzone są m.in. w rejonach, gdzie zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna.

Mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać informacje o planowanych badaniach oraz ich dokładne lokalizacje. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks, gdzie publikowany jest harmonogram pomiarów, a także w ogólnopolskim Systemie Informacyjnym o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne. Interaktywna mapa pozwala zobaczyć rozkład natężenia PEM na terenie całej Polski z dokładnością nawet do pojedynczych metrów.

Jak podkreślają przedstawiciele NetWorks, prowadzenie i udostępnianie takich informacji jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa. Funkcjonowanie wskazanych serwisów internetowych stanowi wypełnienie zapisów Rozporządzenia Ministra Klimatu z 17 lutego 2020 roku, dotyczącego sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary są rutynową procedurą i nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi działaniami po stronie mieszkańców.

