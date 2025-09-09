Miesięcznik
Księżniczki
Stalowa Wola 9 września 2025

Pomaganie jest cool - rusza konkurs dla uczniów

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ogłasza konkurs na inicjatywę wolontariacką „Pomaganie jest cool!”. Mogą w nim wziąć udział uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych ze Stalowej Woli.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie własnych pomysłów na działania wolontariackie na rzecz mieszkańców miasta. Każdy projekt musi być przygotowany i zrealizowany przez minimum 3 osoby z wyłonionym liderem i opiekunem - nauczycielem.

Zgłoszenia można składać od 15 września do 6 października 2025 r. - elektronicznie na adres ngo.spectrum@op.pl albo w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia „SPECTRUM” przy ul. Dmowskiego 1.

Organizatorzy wybiorą 5 najciekawszych inicjatyw, a każda z nich otrzyma dofinansowanie do 400 zł. Projekty będzie można realizować w terminie od 13 października do 21 listopada 2025 r..

Efekty pracy młodych wolontariuszy zostaną zaprezentowane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza - 5 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 694 164 300.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.






