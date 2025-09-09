Pomaganie jest cool - rusza konkurs dla uczniów

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie własnych pomysłów na działania wolontariackie na rzecz mieszkańców miasta. Każdy projekt musi być przygotowany i zrealizowany przez minimum 3 osoby z wyłonionym liderem i opiekunem - nauczycielem.

Zgłoszenia można składać od 15 września do 6 października 2025 r. - elektronicznie na adres ngo.spectrum@op.pl albo w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia „SPECTRUM” przy ul. Dmowskiego 1.

Organizatorzy wybiorą 5 najciekawszych inicjatyw, a każda z nich otrzyma dofinansowanie do 400 zł. Projekty będzie można realizować w terminie od 13 października do 21 listopada 2025 r..

Efekty pracy młodych wolontariuszy zostaną zaprezentowane podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza - 5 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 694 164 300.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.