Polskie drony nad lotniskiem w Turbi

O Carpathian Drone Summit i pokazach w Turbi pisaliśmy już wcześniej - Bezzałogowce w powietrzu i na ziemi. Tym razem do wydarzenia odniósł się prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, który w swoich mediach społecznościowych zwrócił szczególną uwagę na polskie konstrukcje oraz potencjał lotniska w Turbi dla rozwoju branży dronowej.

– Potrafisz Polsko! Nowa polska Husaria zdobywa niebo! – napisał Lucjusz Nadbereżny.

Jak przekazał prezydent, podczas pokazów jego uwagę zwróciły m.in. odrzutowe i śmigłowe drony Husaria oraz Pika produkowane na Podkarpaciu przez firmę Alacom.

W Turbi prezentowano rozwiązania przeznaczone m.in. do rozpoznania i obserwacji, ochrony infrastruktury, a także zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Według organizatorów w pokazach uczestniczyło około 10 podmiotów technologicznych, a prezentowane były nie tylko bezzałogowe statki powietrzne, ale również drony jeżdżące, systemy detekcji i radary.

W swoim wpisie Nadbereżny odniósł się także do roli Stalowej Woli i lotniska w Turbi w planach związanych z rozwojem tej branży.

- Wczorajszy pokaz na lotnisku w Turbi pokazał, że oprócz zaplecza badawczo rozwojowego, strategii miasta i strefy gospodarczej, nasze miasto posiada również strategiczne zaplecze dla branży dronowej, jakim jest lotnisko w Turbi - napisał prezydent Stalowej Woli.

Pokazy na lotnisku były częścią Carpathian Drone Summit 2026. Wydarzenie odbywa się 29 i 30 września. Po części pokazowej w Turbi główna część konferencyjna została zaplanowana na środę, 30 września, w ZEN.COM Expo w Jasionce. W programie znalazły się debaty, prezentacje oraz strefa wystawiennicza z udziałem ponad 40 wystawców.

Prezydent Stalowej Woli podkreślił, że miasto chce uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z rozwojem technologii bezzałogowych i tworzeniem tzw. Doliny Dronowej.

- Potrafisz, Polsko! Podkarpacie potrafi! Stalowa Wola jest dumna, że uczestniczy w wyścigu nowoczesnych technologii - podsumował Lucjusz Nadbereżny.

Fot. Sebastian Stankiewicz Podkarpackie - serwis samorządu województwa