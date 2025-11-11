Miesięcznik
Od lewej: trener Łukasz Kuboszek, Antonina Snochowska, Barbara Kostecka, Oliwia Sybicka i trener Bolesław Szmyd (fot. Polski Związek Tenisowy/facebook)
Stalowa Wola 11 listopada 2025

Polska z Oliwią Sybicką w składzie czwartą drużyną świata

Oliwia Sybicka z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli wraz z reprezentacją Polski U16 zajęła czwarte miejsce w turnieju Billie Jean King Cup by Gainbridge Junior Finals rozgrywanym w stolicy Chile - Santiago. To najlepszy wynik polskiej drużyny od wielu lat w najbardziej prestiżowym na świecie turnieju drużynowym dla tej kategorii wiekowej.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Polek nie było w Billie Jean King Cup dziewięć lat. Awans zapewniły sobie, zdobywając brązowe medale w tegorocznych Drużynowych Mistrzostwach Europy – Tennis Europe Summer Cups w Mariańskich Łaźniach, w składzie: Oliwia Sybicka (MKT Stalowa Wola), Barbara Kostecka (Winner Kraków) i Aleksandra Zapława (Gdańska Akademia Tenisowa). W Chile gdańszczankę zastąpiła Antonina Snochowska (Pro Tenis Toruń). Polskim teamem opiekowali się: Łukasz Kuboszek – trener kadry narodowej U14 i U16 dziewcząt oraz Bolesław Szmyd – trener główny przygotowania motorycznego kadry narodowej.

Polki trafiły do grupy 1, razem z Peru, Austrią i rozstawioną z numerem pierwszym reprezentacją USA. Na inaugurację, w pierwszym spotkaniu fazy Round Robin pokonały Peruwianki 3:0. Barbara Kostecka wygrała z Danielą Gonzales 6:2, 6:2,  a Oliwia Sybicka okazała się lepsza od Leticii Alessii Bazan 6:3, 4:6, 6:4. W deblu tenisistka MKT Stalowa Wola i jej partnerka z Winnera Kraków pokonały Silvanę Fajardo i Danielę Gonzales 4:6, 6:2, 6:3. Także drugi pojedynek z Austrią zakończył się gładkim zwycięstwem naszego zespołu. W grze pojedynczej Barbara Kostecka pokonała Leę Haider-Maurer 7:5, 6:0, natomiast Oliwia Sybicka, Annę Pircher 7:6, 5:7, 6:4. W grze podwójnej Kostecka, grając w parze z Antonią Snochowską, poradziły sobie z Karą Fronek i Leą Haider-Maurer, wygrywając 6:4, 7:5. W trzecim grupowym spotkaniu decydującym o pierwszym miejscu, Polska przegrała 0:3 ze Stanami Zjednoczonymi. W tym meczu zabrakło Oliwii Sybickiej.  Na otwarcie Snochowska przegrała 3:6, 3:6 z Kristiną Penickovą, a w drugim pojedynku singlowym Kostecka uległa 0:6, 3:6 Juliecie Parei. W deblu spotkały się zawodniczki grające pojedynki singlowe. Mecz zakończył się zwycięstwem Amerykanem 7:6, 6:1.

Polki zajęły drugie miejsce i w ćwierćfinale trafiły na rozstawione z numerem 2 w tym turnieju Rumunki. Oliwia zmierzyła się z najmocniejszą ich zawodniczką, doskonale sobie znaną Gulią Popa i po dramatycznym, wyrównanym spotkaniu uległa jej w trzech setach 4:6, 7:6, 4:6. Kostecka pokonała Marię Burcesu 7:5, 6:2. Półfinał zapewniły sobie Polski zwycięstwem w grze deblowej. Sybicka z Kostecką pokonały Popę i Burcesu 6:1, 2:6, 7:6.

W półfinale, zmęczone wyczerpującym bojem ćwierćfinałowym Polki nie były w stanie nawiązać równorzędnej walki z Francją. Przegrały 0:3. Kostecka uległa Nehirze Sanon 4:6, 1:6, a Sybicka Ksieni Efremovej 4:6, 3:6. Pojedynek deblowy nie był już więc potrzebny do wyłonienia finalisty, ale trenerzy obydwu teamów postanowili, że odbędzie się w wersji „skróconej”. Cindy Langlaisi/Nehira Sanon pokonały Kostecką i Snochowską 4:1, 4:1.W drugim półfinale Amerykanki łatwo poradziły sobie z Czeszkami (2:0). I to z drużyną naszych południowych sąsiadów zmierzyły się Polski w meczu o 3. miejsce. Kostecka pzegrała w pierwszym me czu z Terezą Hermanovą 2:6, 1:6, a Oliwia Sybicka po trzech setach musiał uznać wyższość Jany Kovaćkovej, przegrywając 6:2, 4:6, 6:7. W finale USA pokonało Francję 2:0.

Zdjęcia Polski Związek Tenisowy

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

