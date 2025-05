Polska w wyborczej pigułce

Rafał Trzaskowski dostał tu 31,3 proc. głosów (-0,1 pkt proc. w porównaniu z wynikiem krajowym), Karol Nawrocki 29,5 proc. (tyle samo co ogółem w Polsce), Sławomir Mentzen 14,8 proc. (tyle samo), Grzegorz Braun 6,2 proc. (-0,1 pkt proc.), a Szymon Hołownia 4,9 proc. (-0,1 pkt proc.). Największa różnica wyszła w przypadku Adriana Zandberga, bo dostał w Knurowie 5,35 proc., czyli o 0,5 pkt proc. więcej niż w całej Polsce (4,9 proc.). Lepszy o 0,3 pkt proc. wynik miał tu też Krzysztof Stanowski (1,5 proc.) a o 0,2 pkt proc. Magdalena Biejat (4 proc.).

Drugie miejsce w zestawieniu Business Insider zajęły Klucze niedaleko Olkusza w woj. małopolskim, gdzie głos oddało 7,9 tys. wyborców. Tu średnia różnica wyniku wyborów w porównaniu z ogólnopolskimi wynosiła 0,19 pkt proc. O 0,55 pkt proc. przeszacowany został tam Rafał Trzaskowski (31,9 proc.), a o 0,7 pkt proc. Karol Nawrocki (30,2 proc.). Nieco mniej miał tu natomiast Sławomir Mentzen (o 0,05 pkt proc.) i Grzegorz Braun (o 0,07 pkt proc.).

Trzecią, najbliższą wyborczej „Polski w pigułce” miejscowością w zestawieniu Business Insider, był Jaktorów niedaleko Grodziska Mazowieckiego w woj. mazowieckim. Tu średnia różnica na kandydata wynosiła 0,21 pkt proc. Rafał Trzaskowski był tu najbardziej niedoszacowany, bo dostał o 0,85 pkt proc. mniej niż w całej Polsce. Karol Nawrocki też tu nieco stracił, otrzymując o 0,19 pkt proc. mniej. Zyskiwał 0,28 pkt proc. Sławomir Mentzen, a tracił Grzegorz Braun 0,3 pkt proc.

W grafice na żółto zaznaczono 10 województw, w których wygrał Rafał Trzaskowski. Na niebiesko – 6 województw, gdzie zwyciężył Karol Nawrocki. Trzy zielone koła to miejscowości najbliższe – według ustaleń Business Insider – wyborczej „Polski w pigułce”. Na dole, od lewej, to Knurów i Klucze, a wyżej to Jaktorów.

Źródło grafiki: Business Insider