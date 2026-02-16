Miesięcznik
ks. Tomasz Winogrodzki
Stalowa Wola Nisko Krzeszów 16 lutego 2026

Polscy księża mistrzami Europy w futsalu. Ósme złoto ks. Tomasza Winogrodzkiego

Reprezentacja Polski księży obroniła tytuł mistrza Europy w futsalu, zdobyty przed rokiem na Węgrzech. W finale 18. Mistrzostw Europy Księży, rozegranym w Lublinie, biało-czerwoni pokonali Chorwację 2:0. W zwycięskiej drużynie po raz ósmy złoty medal wywalczył proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie — ks. Tomasz Winogrodzki.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Turniej, którego organizatorem i gospodarzem była Archidiecezja Lubelska, zgromadził 18 reprezentacji narodowych i 255 księży-piłkarzy z całej Europy. Mecze rozgrywano równolegle w czterech halach sportowych: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Medycznego.

7 zwycięstw, 32 zdobyte i 2 stracone bramki

Polacy przystępowali do rywalizacji jako obrońcy tytułu wywalczonego w 2024 roku na Węgrzech, gdzie w finale pokonali Słowację 4:0. Także tym razem okazali się bezkonkurencyjni. Dominowali od pierwszego meczu.
W fazie grupowej pokonali: Ukrainę 6:0, Kosowo 10:1, Austrię 8:0 oraz Bośnią i Hercegowinę 1:0. W ćwierćfinale nie dała żadnych szans Białorusi, wygrywając 3:0, w półfinale wygrała z Portugalią 2:1, a w finale z Chorwacją 2:0. Brąz wywalczyła Portugalia, która pokonała w rzutach karnych Bośnię i Hercegowinę.

Hale pełne kibiców z Krzeszowa

Dla ks. Tomasza Winogrodzkiego, proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie, jednocześnie prezes Rotundy Krzeszów, po rundzie jesiennej lidera klasy B grupa II, był to już ósmy tytuł mistrza Europy w karierze.
– Ja to jestem już… dziadek w reprezentacji, bo debiutowałem w mistrzostwach Europy w 2009 roku – mówi z uśmiechem kapłan-sportowiec, który ponownie odbierał złoty medal przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.
Jak podkreśla, ogromnym wsparciem byli kibice z rodzinnej parafii.
– Proszę sobie wyobrazić, że już przed rokiem moi parafianie zrobili mi ogromną niespodziankę. Cały autokar kibiców z Krzeszowa przyjechał na mistrzostwa na Węgry i wspierał nas w drodze po mistrzostwo. Coś nieprawdopodobnego! – wspomina.
Także w tegorocznym turnieju w Lublinie wierni licznie pojawili się na trybunach, dopingując polską reprezentację księży.

Polska potęgą europejskiego futsalu księży

Polska reprezentacja pozostaje najbardziej utytułowanym zespołem na Starym Kontynencie. Od początku organizacji mistrzostw Europy w 2005 roku biało-czerwoni zdobyli: 10 tytułów mistrzowskich, 5 razy wicemistrzostwo, 2 medale brązowe.
Triumf w Lublinie potwierdził wieloletnią dominację Polaków w tej dyscyplinie, łączącej sportową rywalizację z braterskim spotkaniem duchowieństwa z całej Europy.
Skład reprezentacji Polski księży – ME Lublin 2026: Łukasz Chowaniec, Tomasz Chowaniec, Paweł Cieplewicz, Paweł Derylak, Krzysztof Iwanicki, Dominik Kozłowski, Marek Łosak, Marek Mazurek, Rafał Przezdziak, Marcin Olszewski, Dariusz Snochowski, Tomasz Winogrodzki, Zbigniew Wojtysek, Sebastian Woźniak. Kierownik drużyny: Dariusz Meresiński. Trener: Marek Parzyszek.

Trzeci z lewej, z nr 20 - ks. Tomasz Winogrodzki
