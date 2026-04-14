Polowski i Bąk poprowadzili strażaków ze Stalowej Woli do historycznego triumfu

Po raz pierwszy w historii reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli sięgnęła po drużynowe mistrzostwa województwa podkarpackiego strażaków w pływaniu. W 12. edycji mistrzostw, rozgrywanych na pływalni krytej SiR w Stalowej Woli udział wzięło 104 strażaków, reprezentujących miejskie i powiatowe komendy PSP Podkarpacia.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: open (do 39 lat) i master (40 lat i starsi) i w sześciu konkurencjach pływackich, w tym jednej drużynowej.
W tym roku po raz pierwszy w historii mistrzostw zwycięski puchar odebrali strażacy KP PSP w Stalowej Woli. Team komendanta bryg. Szczepana Kozioła wywalczył 3061 pkt. Miejsce drugie zajęła drużyna KP PSP Mielec - 2895 pkt, a trzecie KM PSP Tarnobrzeg - 2511 pkt. Do klasyfikacji drużynowej punkty zdobywali strażacy 19 komend województwa podkarpackiego.


Strażacy ze Stalowej Woli w sześciu konkurencjach stawali na podium mistrzostw.
W kategorii open mł. kpt. Jakub Polowski zajął pierwsze miejsce na 50 m stylem dowolnym (25,21) i pierwsze na 50 m stylem klasycznym (30,23).
W rywalizacji mastersów, mł. bryg. Krystian Bąk uzyskał najlepszy czas na 50 m stylem motylkowym (32,33), a na 50 m stylem dowolnym wywalczył wicemistrzowski tytuł (29,35).
Z „brązem” wrócił z mistrzostw st. kpt. Dawid Sagan, który zajął trzecie miejsce na 50 m stylem motylkowym w kategorii open (41,30).
Brązowe medale odebrała sztafeta 4x50 m stylem dowolnym w składzie: mł. kpt. Jakub Polkowski, mł. bryg. Krystian Bąk, mł. kpt. Sławomir Bąk, ogn. Mariusz Wędrychowski.

Organizatorem mistrzostw byli: Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Sportowy Klub Pożarniczy Strażak w Rzeszowie i Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli.
Strażacy-pływacy dziękuję za pomoc w realizacji mistrzostw: Powiatowi Stalowowolskiemu, firmie Tryumf sp. z o.o. i Sportowemu Klubowi Pożarniczemu.

Zdjęcia: mł. asp. Mateusz Andreasik / KP PSP w Stalowej Woli

