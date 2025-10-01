Poligon Lipa. Tu Ukraina uczy się walki dronami

W wydarzeniu udział wzięli między innymi: wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony Norwegii Tore O. Sandvik, minister obrony Estonii Hanno Pevkur oraz wiceminister obrony Ukrainy Yurii Myronenko.

- Wiemy, że pokój potrzebuje siły, potrzebuje sprawności, potrzebuje treningu, potrzebuje dobrze wyszkolonej armii i silnego sojuszu - odporności naszych społeczeństw. Jesteśmy dziś tutaj wspólnie z ministrami Norwegii, Estonii oraz z wysokimi przedstawicielami pozostałych państw: Litwy, Łotwy, Szwecji, Finlandii, Islandii. Jesteśmy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, jesteśmy z żołnierzami, jesteśmy z dowódcami amerykańskimi. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać jedność, sprawczość, siłę oraz naszą odporność i przygotowanie - mówił minister obrony.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu Norwegii.

- Bardzo dziękuję Królestwu Norwegii, bardzo dziękuję żołnierzom Sił Zbrojnych Norwegii. Osobiście dziękuję Tobie, Tore, za podjęcie tego wyzwania w niezwykle krótkim czasie - w maju decyzja, 1 października uruchomienie kampu, w którym będzie mogło się szkolić 1200 żołnierzy jednocześnie - podkreślił szef MON.

Nowe centrum szkoleniowe otwiera możliwość wymiany wiedzy i wdrażania doświadczeń wyniesionych z wojny obronnej prowadzonej przez Ukrainę.

- To pokazuje zdolność do przeszkolenia żołnierzy ukraińskich na ogromną skalę, blisko Ukrainy - na podkarpackiej ziemi, w dobrym miejscu, w poligonie, który tak naprawdę zaczyna teraz drugie życie. On uzyskuje zdolności, których nigdy wcześniej nie posiadał. Ale to nie jest jednokierunkowe. Myślę, że ważnym elementem jest to, że będziemy czerpać z doświadczeń ukraińskich. Tuż obok nas jest pas do startu dronów. Jest miejsce do implementacji doświadczeń wojny na Ukrainie - implementacji najlepszych rozwiązań armii antydronowej i zdolności dronowych, jakie posiada ukraińska armia, która jest po dobrej stronie mocy - zaznaczył minister obrony.

Camp Jomsborg stanowi kolejny element wsparcia sojuszniczego na rzecz Ukrainy. Ośrodek umożliwia dalszą współpracę w budowaniu potencjału obronnego i szkoleniowego w regionie.

Polska, jako państwo–gospodarz, odegrała kluczową rolę w powstaniu inwestycji, a sama inicjatywa była realizowana przez norweską armię. Dzięki temu w Camp Jomsborg w jednym czasie może szkolić się aż 1200 żołnierzy.

Info. www.gov.pl