Osiedle Leśna
Stalowa Wola 20 listopada 2025

Policyjne spotkanie o zachowaniu w sytuacjach kryzysowych

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała spotkanie poświęcone tematowi „Jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych - psychologiczne aspekty reagowania na zagrożenia”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie odbyło się 19 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej i zgromadziło mieszkańców, przedstawicieli lokalnych służb oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Stalowej Woli, w tym uczniów klas o profilu mundurowym.

Uczestników przywitali asp. szt. Robert Kotwica z KPP Stalowa Wola oraz Małgorzata Gotfryd reprezentująca MOPS.

Wśród prelegentów znaleźli się strażacy, przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz Kierownik Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Eksperci omówili, jak rozpoznawać sytuacje kryzysowe, jak właściwie reagować na zagrożenia oraz gdzie szukać pomocy. Zaprezentowali również informacje o dostępnych na terenie Stalowej Woli schronach i miejscach ukrycia, przypominając jednocześnie o konieczności stosowania się do poleceń służb ratunkowych.

Dużą uwagę poświęcono aspektom psychologicznym. Podinsp. Iwona Adamczyk wyjaśniła, jak reaguje ludzka psychika w obliczu zagrożenia oraz jak radzić sobie ze stresem i paniką w sytuacji nagłych zdarzeń.

Spotkanie miało charakter edukacyjny i było elementem budowania lokalnej świadomości oraz odporności na potencjalne zagrożenia – szczególnie wśród seniorów i mieszkańców najbardziej narażonych na kryzysowe sytuacje.






