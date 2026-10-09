Policyjne patrole przy szkołach w całej Polsce. Szczególne środki także w Stalowej Woli

Jak wynika z naszych informacji, wejścia do stalowowolskich szkół są dzisiaj kontrolowane. Rodzice odprowadzający dzieci muszą pozostawać przed budynkami, a osoby z zewnątrz nie mogą swobodnie wchodzić na teren placówek.

St. asp. Małgorzata Kania, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli, potwierdziła w rozmowie ze „Sztafetą”, że w rejonie szkół prowadzone są wzmożone działania prewencyjne. Oznacza to zwiększoną liczbę patroli wokół placówek. Funkcjonariusze pojawiają się również w szkołach.

Działania nie oznaczają, że w Stalowej Woli stwierdzono konkretne zagrożenie. Są częścią ogólnopolskiej akcji podjętej po tragicznych atakach na Mazowszu oraz fali gróźb i zdjęć niebezpiecznych przedmiotów publikowanych w internecie.

Ponad 10 tysięcy szkół skontrolowanych

Policja skontrolowała już ponad 10 tysięcy placówek oświatowych w całym kraju. Zatrzymano 13 osób, w tym siedem na Mazowszu. Większość ma odpowiedzieć za kierowanie gróźb karalnych.

Wśród zatrzymanych są nastolatkowie, którzy publikowali zdjęcia noży, grozili innym uczniom lub zamieszczali nagrania zapowiadające ataki. Niektórzy tłumaczyli później, że zrobili to „dla żartu” albo „z głupoty”.

Takie wyjaśnienia nie chronią przed konsekwencjami. W przypadku nieletnich sprawy trafiają do sądu rodzinnego, który może zastosować środki wychowawcze lub poprawcze. Starsi sprawcy mogą ponieść odpowiedzialność karną między innymi za kierowanie gróźb lub wywołanie fałszywego alarmu.

Challenge nie został potwierdzony

Komenda Główna Policji sprawdziła informacje o rzekomym internetowym wyzwaniu określanym jako „krwawy piątek”.

– Dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce – przekazała policja.

Nie oznacza to jednak, że groźby są lekceważone. Wszystkie zgłoszenia są sprawdzane, a internet przez całą dobę monitorują funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Służby reagują na każde nagranie, zdjęcie lub wiadomość mogące zapowiadać przemoc.

Wzmożone działania są następstwem dwóch ataków na Mazowszu. W Ostrołęce 19-latek zranił dziewięć osób. Dzień później w Leszczydole-Nowinach 15-letni były uczeń zaatakował troje pracowników szkoły. Zginęła 37-letnia woźna, a dwie osoby zostały ranne.

Policja oraz MSWiA apelują o spokój, rozwagę i korzystanie wyłącznie z oficjalnych komunikatów. Niesprawdzone informacje mogą niepotrzebnie zwiększać lęk wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Groźby należy zgłaszać, a nie rozpowszechniać. Warto zachować wiadomość lub wykonać zrzut ekranu i przekazać materiał policji albo dyrekcji szkoły. W przypadku bezpośredniego zagrożenia należy natychmiast zadzwonić pod numer 112.