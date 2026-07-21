Policjanci znaleźli marihuanę w bagażu 62-letniego obywatela Niemiec

Do zdarzenia doszło 17 lipca po godzinie 22. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na trawniku. Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie.

Na jednej z ławek znajdował się 62-letni obywatel Niemiec. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i miał problemy z utrzymaniem równowagi. Funkcjonariusze wyczuli również charakterystyczny zapach marihuany.

Podczas kontroli jego bagażu podręcznego policjanci znaleźli opakowania z suszem roślinnym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Wstępne badanie zabezpieczonej substancji potwierdziło, że była to marihuana.

62-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.