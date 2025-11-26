Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem

Asp. Grzegorz Wróbel i mł. asp. Mateusz Zaręba, wracając po zakończonej służbie, zauważyli mężczyznę i natychmiast zatrzymali samochód, aby udzielić mu pomocy. Policjanci wzięli go do radiowozu i zawieźli na posterunek, gdzie wezwano karetkę pogotowia.

Ratownicy stwierdzili, że 63-latek był skrajnie wychłodzony. Gdyby nie szybka reakcja funkcjonariuszy, mógłby stracić życie w ciągu kilkudziesięciu minut.

Mężczyzna trafił do szpitala, a policjanci powiadomili jego córkę o całym zdarzeniu.