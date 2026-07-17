Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. KPP Stalowa Wola
0.0 / 5
Zaklików 17 lipca 2026

Policjanci uczą harcerzy, jak bezpiecznie spędzić wakacje

Policjanci ze Stalowej Woli spotkali się z harcerzami wypoczywającymi w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Na Kopcu” w Zaklikowie. Celem wizyty było przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania wakacji oraz przygotowanie uczestników obozu na sytuacje kryzysowe.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W spotkaniu wziął udział policyjny profilaktyk oraz przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli. Rozmawiali z harcerzami o tym, jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach oraz w miejscu zamieszkania. Zwracali uwagę na ostrożność i odpowiedzialne zachowanie podczas letniego wypoczynku.

Ze względu na zmieniającą się pogodę i coraz częstsze gwałtowne zjawiska atmosferyczne, uczestnicy obozu usłyszeli także, jak postępować w przypadku zagrożenia. Omówiono zasady alarmowania, przekazywania informacji oraz współpracy ze służbami ratunkowymi.

Jeszcze przed rozpoczęciem obozu policjanci sprawdzili teren pod kątem bezpieczeństwa. Skontrolowali m.in. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, tablice z numerami alarmowymi, miejsca zbiórki na wypadek ewakuacji oraz drogi dojazdowe dla służb ratunkowych.

Jak podkreślają funkcjonariusze, pozostają oni w stałym kontakcie z organizatorami obozu. Podobne spotkania z uczestnikami letniego wypoczynku będą odbywać się przez całe wakacje.

Działania prowadzone są w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, której partnerem jest PZU.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Wybrali wykonawcę oświetlenia przy Kasztanowej
Stalowa Wola
Wybrali wykonawcę oświetlenia przy Kasztanowej
Uważaj przy rezerwacji wakacyjnego noclegu
Uważaj przy rezerwacji wakacyjnego noclegu
Huta zarabia i zatrudnia
Stalowa Wola
Huta zarabia i zatrudnia
Hania Cisłak i Zuzia Krzysztoń w finale Advantage Cup w Bielsku-Białej
Stalowa Wola
Hania Cisłak i Zuzia Krzysztoń w finale Advantage Cup w Bielsku-Białej
Koszykarska Stal rozpoczęła zbrojenie
Stalowa Wola
Koszykarska Stal rozpoczęła zbrojenie
Jest zielone światło dla dalszych prac nad projektem SMR
Stalowa Wola
Jest zielone światło dla dalszych prac nad projektem SMR
Jest nowy prezes HSW
Stalowa Wola
Jest nowy prezes HSW
Pijany kierowca uderzył w barierki na ul. Wałowej
Stalowa Wola
Pijany kierowca uderzył w barierki na ul. Wałowej
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu