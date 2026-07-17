Policjanci uczą harcerzy, jak bezpiecznie spędzić wakacje

W spotkaniu wziął udział policyjny profilaktyk oraz przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli. Rozmawiali z harcerzami o tym, jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach oraz w miejscu zamieszkania. Zwracali uwagę na ostrożność i odpowiedzialne zachowanie podczas letniego wypoczynku.

Ze względu na zmieniającą się pogodę i coraz częstsze gwałtowne zjawiska atmosferyczne, uczestnicy obozu usłyszeli także, jak postępować w przypadku zagrożenia. Omówiono zasady alarmowania, przekazywania informacji oraz współpracy ze służbami ratunkowymi.

Jeszcze przed rozpoczęciem obozu policjanci sprawdzili teren pod kątem bezpieczeństwa. Skontrolowali m.in. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, tablice z numerami alarmowymi, miejsca zbiórki na wypadek ewakuacji oraz drogi dojazdowe dla służb ratunkowych.

Jak podkreślają funkcjonariusze, pozostają oni w stałym kontakcie z organizatorami obozu. Podobne spotkania z uczestnikami letniego wypoczynku będą odbywać się przez całe wakacje.

Działania prowadzone są w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”, której partnerem jest PZU.