Policjanci sprawdzają kaski u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Pod koniec sierpnia, podczas kontroli na terenie Niska funkcjonariusze ujawnili trzy przypadki jazdy bez wymaganego kasku. Hulajnogą elektryczną poruszał się 14-latek, natomiast dwóch 15-latków jechało rowerami. Żaden z nich nie miał kasku ochronnego.

W związku z niedopełnieniem obowiązku zapewnienia dzieciom odpowiedniej ochrony policjanci nałożyli mandaty karne na ich opiekunów.

Policja przypomina, że kask może znacząco zmniejszyć skutki wypadku i chronić głowę przed poważnymi obrażeniami. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać nie tylko o przestrzeganie przepisów, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną.