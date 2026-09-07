Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SanBank - rekrutacja
0.0 / 5
Nisko 7 września 2026

Policjanci sprawdzają kaski u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg

Niżańscy policjanci zwracają uwagę na to, czy młodzi rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych korzystają z kasków ochronnych. Obowiązek ich używania dotyczy osób, które nie ukończyły 16 lat.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pod koniec sierpnia, podczas kontroli na terenie Niska funkcjonariusze ujawnili trzy przypadki jazdy bez wymaganego kasku. Hulajnogą elektryczną poruszał się 14-latek, natomiast dwóch 15-latków jechało rowerami. Żaden z nich nie miał kasku ochronnego.

W związku z niedopełnieniem obowiązku zapewnienia dzieciom odpowiedniej ochrony policjanci nałożyli mandaty karne na ich opiekunów.

Policja przypomina, że kask może znacząco zmniejszyć skutki wypadku i chronić głowę przed poważnymi obrażeniami. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać nie tylko o przestrzeganie przepisów, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Jastkowiczan hołd bohaterowi
Pysznica
Jastkowiczan hołd bohaterowi
Mocne granie przed sezonem. Kadeci Stali zebrali cenne doświadczenie
Stalowa Wola
Mocne granie przed sezonem. Kadeci Stali zebrali cenne doświadczenie
„Dziady” wybrzmiały w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
„Dziady” wybrzmiały w stalowowolskiej bibliotece
Nowe zasady dla młodych kierowców. Za co można stracić prawo jazdy?
Nowe zasady dla młodych kierowców. Za co można stracić prawo jazdy?
Nisko i Zarzecze. W szkołach powstaną windy
Nisko
Nisko i Zarzecze. W szkołach powstaną windy
Nowe odcinki dróg w gminie Nisko
Nisko
Nowe odcinki dróg w gminie Nisko
Droga Ulanów–Rudnik będzie zamknięta. Utrudnienia już od poniedziałku
Rudnik nad Sanem
Droga Ulanów–Rudnik będzie zamknięta. Utrudnienia już od poniedziałku
Jakiej pomocy potrzebują stalowowolanie? MOPS pyta mieszkańców
Stalowa Wola
Jakiej pomocy potrzebują stalowowolanie? MOPS pyta mieszkańców
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu