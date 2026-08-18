Policjanci częściej patrolują lasy i miejsca wypoczynku

Część patroli odbywa się na rowerach. Policjanci pojawiają się również pieszo, szczególnie w miejscach, gdzie w weekendy zbiera się więcej osób. Sprawdzają, czy nie dochodzi tam do zakłócania porządku i reagują na zgłoszenia mieszkańców.

W ostatni weekend funkcjonariusze patrolowali także tereny leśne na quadach. Wspólnie ze strażnikami leśnymi kontrolowali, kto porusza się po leśnych drogach. Szczególną uwagę zwracali na quady i motocykle crossowe, których wjazd do lasu może być niedozwolony.

Policjanci zapowiadają, że takich patroli będzie więcej także w kolejnych dniach.