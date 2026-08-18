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Fot. KPP Stalowa Wola
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Stalowa Wola 18 sierpnia 2026

Policjanci częściej patrolują lasy i miejsca wypoczynku

Latem policjantów ze Stalowej Woli częściej można spotkać w parkach, na ścieżkach rowerowych i terenach rekreacyjnych. Mundurowi sprawdzają też lasy, gdzie w wakacje nie brakuje osób szukających odpoczynku.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Część patroli odbywa się na rowerach. Policjanci pojawiają się również pieszo, szczególnie w miejscach, gdzie w weekendy zbiera się więcej osób. Sprawdzają, czy nie dochodzi tam do zakłócania porządku i reagują na zgłoszenia mieszkańców.

W ostatni weekend funkcjonariusze patrolowali także tereny leśne na quadach. Wspólnie ze strażnikami leśnymi kontrolowali, kto porusza się po leśnych drogach. Szczególną uwagę zwracali na quady i motocykle crossowe, których wjazd do lasu może być niedozwolony.

Policjanci zapowiadają, że takich patroli będzie więcej także w kolejnych dniach.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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