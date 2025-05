28 maja stalowowolscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą we współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili kontrolę jednego z lokali, w którym ujawnili dwa nielegalne automaty do gier.

Testy potwierdziły ich hazardowy charakter. Maszyny zostały zabezpieczone, a do sprawy zatrzymano 43-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Materiał dowodowy trafi do Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Przypominamy, że zgodnie z prawem, automaty mogą działać wyłącznie w legalnych kasynach. Za nielegalny hazard grozi grzywna, kara więzienia do 3 lat lub obie kary jednocześnie.