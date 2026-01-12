Miesięcznik
Policja w Stalowej Woli ratowała ludzi przed wychłodzeniem

Kilkanaście interwencji wobec osób w kryzysie bezdomności, nietrzeźwych i wymagających natychmiastowej pomocy – tak wyglądał miniony weekend w Stalowej Woli. Część zgłoszeń pochodziła od mieszkańców. Niestety, nie wszyscy chcieli skorzystać z oferowanej przez policjantów pomocy. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli, niskie temperatury i trudne warunki pogodowe stwarzają realne zagrożenie dla życia i apeluje do mieszkańców o czujność i reagowanie.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Jak wynika z informacji przekazanych przez stalowowolską Policję, wraz z nadejściem chłodniejszych dni funkcjonariusze intensyfikują działania ukierunkowane na ochronę osób najbardziej narażonych na wychłodzenie. Podczas codziennych służb sprawdzane są m.in. dworce, ogródki działkowe, piwnice, poddasza, parki, skwery, zarośla oraz opuszczone budynki wszędzie tam, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności.

W miniony weekend policjanci kilkanaście razy podejmowali interwencje wobec takich osób. Jak podkreśla Policja w Stalowej Woli, tylko jedna z nich zdecydowała się skorzystać z noclegowni, mimo że każdemu proponowano bezpieczne schronienie.

Zgłoszenia od mieszkańców pomogły uratować ludzi

Część interwencji była możliwa dzięki czujności i reakcji mieszkańców. W sobotę tuż po północy dyżurny stalowowolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o starszej, zdezorientowanej kobiecie na ul. Popiełuszki. Jak ustalili funkcjonariusze, była to 84-letnia mieszkanka Stalowej Woli, ubrana nieadekwatnie do warunków pogodowych. Kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej i została bezpiecznie przekazana rodzinie. Okazało się, że niepostrzeżenie wyszła sama z domu.

Kolejne zgłoszenie wpłynęło z gminy Pysznica. Mieszkaniec poinformował służby, że do jego domu przyszedł nieznany bliżej mężczyzna, aby się ogrzać. Jak się okazało, był to 21-latek poszukiwany do odbycia zastępczej kary aresztu. Został zatrzymany przez policjantów.

Nietrzeźwi i bezdomni narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo

Tego samego dnia po godz. 21 policjanci interweniowali przy ul. Czarnieckiego. Zgłoszenie dotyczyło nietrzeźwego mężczyzny znajdującego się w porzuconym pojeździe. Funkcjonariusze potwierdzili informację mężczyzna w kryzysie bezdomności został przewieziony do wytrzeźwienia, gdzie mógł bezpiecznie spędzić noc.

W niedzielę po godz. 11 kolejne zgłoszenie dotyczyło nietrzeźwej kobiety, która miała trudności z poruszaniem się. Policjanci pomogli 45-latce dotrzeć do miejsca zamieszkania, gdzie opiekę nad nią przejął członek rodziny.

Policja apeluje: nie bądźmy obojętni

Jak podkreśla Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli, wychłodzenie organizmu może prowadzić do tragicznych konsekwencji, szczególnie u osób bezdomnych, nietrzeźwych i samotnych. 

Jeśli widzimy osobę, która może potrzebować pomocy, nie przechodźmy obok niej obojętnie. Wystarczy jeden telefon na policję lub do ośrodka pomocy społecznej, by uratować czyjeś życie apelują funkcjonariusze.

Wszystkie powyższe informacje pochodzą z oficjalnych danych Policji w Stalowej Woli, która na bieżąco monitoruje sytuację osób zagrożonych i reaguje tam, gdzie liczy się każda minuta.

Pamiętajmy, jeśli widzimy osobę bezdomną, nietrzeźwą czy nieporadną nie przechodźmy obok niego obojętnie. Zadzwońmy na policję lub poinformujmy ośrodek pomocy społecznej. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie.  

Żródło Policja Podkarpacka

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

