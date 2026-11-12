Policja w Nisku kontroluje pustostany i altany działkowe

W okresie jesienno-zimowym policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nisku regularnie kontrolują pustostany, altany działkowe i inne miejsca, w których osoby bezdomne mogą szukać schronienia przed zimnem. Działania mają zapobiegać sytuacjom, w których niskie temperatury zagrażają zdrowiu, a nawet życiu.

Funkcjonariusze współpracują również z ośrodkami pomocy społecznej, aby docierać do osób potrzebujących wsparcia.

Policja przypomina, że nie tylko osoby bezdomne mogą być narażone na wychłodzenie. Warto zwrócić uwagę także na starszych, samotnych sąsiadów czy osoby, które z różnych powodów nie radzą sobie z codziennymi problemami.

Jeden telefon może uratować życie

Policjanci apelują, by nie pozostawać obojętnym, jeśli zauważymy osobę, która może potrzebować pomocy. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Można również skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wybrać kategorię „osoba bezdomna wymagająca pomocy” i zaznaczyć na mapie miejsce, w którym przebywa potrzebująca osoba. Do zgłoszenia można dodać także krótki opis sytuacji.

Policjanci sprawdzą wskazane miejsce i zweryfikują zgłoszenie.