Do zdarzenia doszło na początku października. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nisku otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu parkowych ławek. Na miejscu pracowali także pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, którzy określili wysokość szkód.

Dzięki zapisom z monitoringu i analizie materiału dowodowego policjanci szybko ustalili, kto stoi za zniszczeniami. Okazało się, że sprawcami są 16-letni mieszkańcy powiatu niżańskiego.

Nieletni przyznali się do winy i za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem rodzinnym.