Policja szuka mężczyzny z nagrania monitoringu

Według policji mężczyzna widoczny na nagraniu może posiadać informacje, które pomogą w ustaleniu szczegółów zdarzeń oraz identyfikacji sprawcy lub sprawców kradzieży.

Policja prosi o pomoc mieszkańców

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w sprawie, o kontakt z policją.

Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Nisku pod numerem telefonu 47 8263 310 lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Policja podkreśla, że każda informacja może okazać się istotna dla prowadzonego postępowania.