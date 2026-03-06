Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko 6 marca 2026

Policja szuka mężczyzny z nagrania monitoringu

Niżańscy policjanci prowadzą czynności w sprawie kradzieży sklepowych, do których doszło w grudniu 2025 roku oraz w lutym bieżącego roku. W związku z prowadzonym postępowaniem funkcjonariusze opublikowali wizerunek mężczyzny zarejestrowanego przez monitoring.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Według policji mężczyzna widoczny na nagraniu może posiadać informacje, które pomogą w ustaleniu szczegółów zdarzeń oraz identyfikacji sprawcy lub sprawców kradzieży.

Policja prosi o pomoc mieszkańców

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w sprawie, o kontakt z policją.

Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Nisku pod numerem telefonu 47 8263 310 lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Policja podkreśla, że każda informacja może okazać się istotna dla prowadzonego postępowania.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Pierwszy w Polsce Klub Radnych Konfederacji powstał w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Pierwszy w Polsce Klub Radnych Konfederacji powstał w Stalowej Woli
W świetle faktów, w cieniu długów. Marcowy numer "Sztafety" już w sprzedaży
Stalowa Wola
W świetle faktów, w cieniu długów. Marcowy numer "Sztafety" już w sprzedaży
Historia Turbi na kartach książek
Stalowa Wola
Historia Turbi na kartach książek
Ponad pół miliona złotych na przebudowę drogi w Kopkach. Ruszy drugi etap inwestycji
Rudnik nad Sanem
Ponad pół miliona złotych na przebudowę drogi w Kopkach. Ruszy drugi etap inwestycji
Już w sobotę wernisaż wystawy „Porównania 34” w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Już w sobotę wernisaż wystawy „Porównania 34” w Stalowej Woli
Ballada o pewnym kinie
Stalowa Wola
Ballada o pewnym kinie
Uczniowie RCEZ w Nisku na praktykach w Niemczech
Nisko
Uczniowie RCEZ w Nisku na praktykach w Niemczech
Uczniowie na praktykach Erasmus+ w Genui
Nisko
Uczniowie na praktykach Erasmus+ w Genui
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu