Nisko 9 października 2025

Policja sprawdza sklepy i bary w powiecie niżańskim

W powiecie niżańskim przeprowadzono działania profilaktyczne w ramach akcji „Alkohol - ograniczona dostępność”, realizowanej wspólnie przez Podkarpacką Policję i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Akcja ma na celu ograniczenie nielegalnej sprzedaży alkoholu oraz promowanie odpowiedzialnych postaw wśród sprzedawców i właścicieli lokali.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W poniedziałek, 6 października, funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Nisku oraz przedstawiciel ROPS prowadzili kontrole na terenie powiatu niżańskiego. Sprawdzano sklepy i lokale gastronomiczne pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy o zdrowiu publicznym, która od 1 stycznia 2024 r. wprowadziła zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia.

Podczas akcji odwiedzono kilkanaście punktów sprzedaży alkoholu. W siedmiu z nich stwierdzono brak wymaganej informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Policjanci przeprowadzali ze sprzedawcami rozmowy profilaktyczne, przypominając o obowiązku umieszczania takich informacji oraz o odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu i energetyków nieletnim.

Przedstawiciele Policji i ROPS podkreślali, że sprzedawca ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy, jeśli ma wątpliwości co do jego pełnoletności. Za złamanie przepisów grozi kara grzywny.

Akcja ma charakter profilaktyczny i - jak zapowiadają funkcjonariusze - kontrole będą kontynuowane również w kolejnych miesiącach.

