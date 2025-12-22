Policja i Straż Leśna kontrolują lasy i sprzedaż choinek

Jak informują służby, patrole mają nie tylko charakter kontrolny, ale również prewencyjny. Mundurowi sprawdzają, czy choinki oferowane do sprzedaży pochodzą z legalnych źródeł oraz czy sprzedawcy posiadają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich pochodzenie.

Służby przypominają, że samowolne wycięcie choinki z lasu bez zgody właściciela jest naruszeniem prawa. W zależności od wartości drzewa może być traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo, za które grożą konsekwencje karne.

Policja i Straż Leśna apelują do mieszkańców, aby świąteczne drzewka kupować wyłącznie w legalnych punktach sprzedaży i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Odpowiedzialne wybory pozwalają chronić przyrodę i zapobiegać nielegalnym praktykom, które nasilają się w okresie przedświątecznym.