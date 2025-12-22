Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Urząd Marszałkowskie - życzenia
Fot. KPP Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 22 grudnia 2025

Policja i Straż Leśna kontrolują lasy i sprzedaż choinek

W okresie przedświątecznym stalowowolscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej prowadzą wzmożone kontrole na terenie powiatu. Działania obejmują zarówno kompleksy leśne, jak i miejsca sprzedaży choinek. Ich celem jest przeciwdziałanie nielegalnej wycince oraz kradzieży świątecznych drzewek.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak informują służby, patrole mają nie tylko charakter kontrolny, ale również prewencyjny. Mundurowi sprawdzają, czy choinki oferowane do sprzedaży pochodzą z legalnych źródeł oraz czy sprzedawcy posiadają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich pochodzenie.

Służby przypominają, że samowolne wycięcie choinki z lasu bez zgody właściciela jest naruszeniem prawa. W zależności od wartości drzewa może być traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo, za które grożą konsekwencje karne.

Policja i Straż Leśna apelują do mieszkańców, aby świąteczne drzewka kupować wyłącznie w legalnych punktach sprzedaży i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Odpowiedzialne wybory pozwalają chronić przyrodę i zapobiegać nielegalnym praktykom, które nasilają się w okresie przedświątecznym.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
RCEZ w Nisku ponownie włączyło się w akcję Szlachetna Paczka
Nisko
RCEZ w Nisku ponownie włączyło się w akcję Szlachetna Paczka
Betlejemskie Światło Pokoju z przesłaniem jedności
Stalowa Wola
Betlejemskie Światło Pokoju z przesłaniem jedności
Spotkanie świąteczne i podsumowanie roku Koła AK w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Spotkanie świąteczne i podsumowanie roku Koła AK w Stalowej Woli
„LEGO – Mikołajkowe Cuda”. Konkurs rozstrzygnięty, prace można oglądać w VIVO!
Stalowa Wola
„LEGO – Mikołajkowe Cuda”. Konkurs rozstrzygnięty, prace można oglądać w VIVO!
Powiat Niżański uchwalił budżet na 2026 rok
Nisko
Powiat Niżański uchwalił budżet na 2026 rok
Spory o miliardowy budżet miasta. Prorozwojowy czy nierealny
Stalowa Wola
Spory o miliardowy budżet miasta. Prorozwojowy czy nierealny
Groźny pożar hali w Stalowej Woli opanowany. Trwa zabezpieczanie obiektu
Stalowa Wola
Groźny pożar hali w Stalowej Woli opanowany. Trwa zabezpieczanie obiektu
Wielki pożar hali produkcyjnej w Stalowej Woli. Trwa akcja gaśnicza
Stalowa Wola
Wielki pożar hali produkcyjnej w Stalowej Woli. Trwa akcja gaśnicza
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu