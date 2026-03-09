Półfinały MP bez mistrzyń i wicemistrzyń Podkarpacia

1. kolejka

CSM Vega SiR Stalowa Wola - Enea Energetyk Poznań 0:3 (17:25, 12:25, 13:25), Vega -

BKS Stal Bielsko-Biała - Art-Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ 3:1 (25:15, 14:25, 25:22, 25:19)

2. kolejka

Vega SiR Stalowa Wola - Art-Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ 0:3 (23:25, 21:25, 24:26)

Enea Energetyk Poznań - BKS Stal Bielsko-Biała 3:0 (25:13, 25:13, 25:19)

3.. kolejka

BKS Stal Bielsko-Biała - Vega SiR Stalowa Wola 3:0 (25:20, 25:16, 25:16)

Enea Energetyk Poznań - Art-Wind UKS Świt Drzonków AZS UZ 3:0 (25:21, 25:22, 25:13

Do półfinałów awansowały: Enea Energetyk i Stal.

Vega SiR Stalowa Wola występowała w składzie: Maja Węglińska, Katarzyna Mierzwa, Magdalena Kołodziej, Emilia Kusińska, Karolina Staniszewska, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Michalina Kuchno, Amelia Rejzerowicz, Amelia Kowalska, Natalia Tutak, Zuzanna Drabik, Laura Krawiec (libero), Lena Dębowska (libero). Trenerzy: Mirosław Sroka, Marian Godawski.

Veganki na poznańskim rynku

Karpaty Krosno trafił do grupy, która walczyła o półfinał w Bydgoszczy. Krośnianki, podobnie jak siatkarki ze Stalowej Woli, zanotowały trzy porażki 0:3. Z ich grupy do półfinałów awansowały: Ostrów Łaskovia Łask i Pałac Bydgoszcz.

W półfinałach MP juniorek młodszych zagrają drużyny: Enea Energetyk Poznań, Gdyńska Akademia Siatkówki, Szamotulanin Szamotuły, MKS MOS Wieliczka, SMS Police, SMS Ostrów Łaskovia Łask, Chemik SMS Olsztyn, ŁKS AZS UMED Łódź, Stal Bielsko-Biała, UKS Szamotulanin Szamotuły - UKS Lider Rokietnica, PGE SMS Solna Wieliczka, Jedynka Kluczbork, PGE LTS Legionovia, Pałac BydgoszcZ, Dargfil Tomaszów Maz., JKS SMS Jastrzębie.

Losowanie grup do półfinałowych turniejów Mistrzostw Polski, zarówno juniorek jak i juniorów młodszych odbędzie się jutro (wtorek, 10 marca) w siedzibie PZPS.