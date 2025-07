Polak wraca na Ziemię

Pożegnalne zdjęcie załogi misji Ax-4 (w ciemnych kombinezonach, Sławosz pierwszy z prawej) ze stałą załogą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Polak uczestniczył w komercyjnej misji Ax-4 koncernu Axcion Space. 26 czerwca kapsuła Dragon, wyniesiona przez rakietę Falcon, przycumowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), krążącej ok. 400 km nad Ziemią.

Oprócz Sławosza w misji uczestniczyły jeszcze trzy osoby: Peggy Whitson (USA) – dowódczyni wyprawy, Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot, oraz Tibor Kapu (Węgry). Polak i Węgier pełnili funkcje specjalistów misji.

Co Sławosz robił na orbicie

Na orbicie Sławosz przeprowadził 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Odbył również połączenia z rodzimymi krótkofalowcami.

Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie.

Rozmawiał także z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu przekazał mu, że jest „symbolem polskiej ambicji”. - Cała Polska jest przekonana, że to jest taki impuls, że to, co ty robisz, dzięki polskim narzędziom, polskim eksperymentom, że to wszystko otwiera bardzo szeroko nasze polskie okna na przestrzeń kosmiczną, na bardzo ambitną przyszłość -powiedział.

Kosmos, Huston, Kolonia, Polska

W poniedziałek, 13 lipca, około godz. 13.15 kapsuła Dragon Grace odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i rozpoczęła swój powrót na Ziemię.

Wcześniej, o godz. 11.07 czasu polskiego nastąpiło zamknięcie włazu kapsuły. Powrót na Ziemię ma trwać około 22 godzin — we wtorek około godz. 11.30 polskiego czasu, w Pacyfiku niedaleko wybrzeża Kalifornii nastąpi wodowanie kapsuły.

Po krótkim pobycie w Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych w Huston, Sławosz poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trafi tu do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej „Envihab”. Zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji. Po tygodniu takiej „kwarantanny” wróci do Polski.

Magiczne wpłynięcie

Podczas niedzielnego pożegnania ze stałą załogą ISS, Sławosz Uznański-Wiśniewski wspomniał, że „wpłynięcie” na pokład Stacji 26 czerwca to była „jedna z najbardziej magicznych chwil w jego życiu”. Podkreślił, że ISS jest przykładem pięknej międzynarodowej współpracy. Naukowcy z różnych krajów mogą razem badać kosmos, rozwijać naukę i technologie oraz budować nowe rozwiązania dla przyszłości.

- Mam nadzieję, że misja przyniosła dużo dobrego Polsce. Mam nadzieję, że to dopiero początek, że to nie jest koniec tej przygody. Nie mogę się doczekać mojego powrotu na Ziemię, chociaż jestem też troszeczkę smutny, że nasza misja dobiega końca - dodał po polsku.