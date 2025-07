Polak w kosmosie. Sławosz eksperymentuje

Sławosz eksperymentuje z żyroskopem

W środę, 2 lipca, o godz. 11.45 Sławosz połączył się z łódzkim Centrum Nauki i Techniki EC1 w ramach programu edukacyjnego towarzyszącego realizowanej przez niego misji IGNIS (Ogień).

Na początku rozmowy astronauta opowiedział o swoich pierwszych wrażeniach po dotarciu na ISS. Zwrócił uwagę na to, jak „niesamowicie Ziemia wygląda z kosmosu”. Odpowiadając na pytania uczniów, Sławosz wyjaśnił m.in., jak astronauci radzą sobie z odpadami i śmieciami.

Zgodnie z planem, w trakcie środowego połączenia Polak przeprowadzi trzy eksperymenty, przy których projektowaniu uczestniczyli uczniowie wybrani w konkursie „Prosty eksperyment - kosmiczne odkrycie” zorganizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną.

Żyroskop, woda, sprężyna i kulka

Pierwszym eksperymentem, który polski astronauta zademonstrował podczas połączenia, było doświadczenie z żyroskopem. Wprawione w ruch urządzenie nie zmieniało swojego położenia.

Drugim eksperymentem przedstawionym podczas łączenia był eksperyment z wodą. Polak pokazał, jak płyn zachowuje się w stanie nieważkości. Uczniowie, którzy zaproponowali doświadczenie mogli zaobserwować, jak „kulką z wody można bawić się jak piłką pingpongową” - mówił Sławosz, który ostatecznie ową kulkę... połknął.

Trzecim pomysłem eksperymentu było doświadczenie ze sprężyną i metalową kulką. Astronauta zademonstrował, jak wprawia te przedmioty w oscylację. Jak usłyszeliśmy podczas demonstracji, właśnie poprzez oscylację mierzy się masę astronautów na ISS.

Co robili na Ziemi

Po zakończonym połączeniu autorzy eksperymentów opowiadali publiczności o inspiracjach towarzyszących im podczas zgłaszania swoich pomysłów do konkursu.

W EC1 odbyły się też dyskusje z ekspertami związanymi z astronomią. Edukatorzy kosmiczni zapewnili w Łodzi pięciogodzinne warsztaty dotyczące m.in. obserwacji przelotów ISS.

Zachęcał do zabawy z inżynierią

- Mam dla was wiadomość - mówił przed końcem połączenia Sławosz Uznański-Wiśniewski. Wyjaśnił, że ponad 10 tys. polskich szkół otrzymało klucz telegraficzny w kształcie satelity, który służy do nadawania kodem Morse'a. Można go podłączyć do zasilania i nadawać transmisję telegraficzną. To pierwsze kroki w kodowaniu sygnału.

- Zachęcam do zabawy z inżynierią - mówił polski astronauta.

Kiedy kolejne połączenia

Łączenie z polskim astronautą z EC1 w Łodzi jest jedną z czterech takich okazji. Pozostałe połączenia odbędą się w następujących terminach:

4 lipca, 8:30-11:30 na Uniwersytecie Wrocławskim,

5 lipca, 10:00-13:00 na Politechnice Rzeszowskiej,

8 lipca, 10:15-13:00 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.