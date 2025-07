Polak w kosmosie. „Pokój” z widokiem na Ziemię

Sławosz Uznański-Wiśniewski w module Cupola

Polak opublikował tam kolejne fotografie z jego misji na ISS. – Widzimy nasz wspólny dom z perspektywy, która zmienia wszystko. Cupola to wyjątkowy punkt obserwacyjny, ale i odpowiedzialność. Jako astronauci, dokumentujemy piękno naszej planety, a także zachodzące na niej zmiany — w oceanach, pokrywie lodowej, atmosferze czy obszarach zurbanizowanych — przekazał Polak.

Polski astronauta przekazał też, że dane i zdjęcia, które załoga zbiera w kosmosie, „wspierają naukowców na Ziemi w badaniach m.in. nad zmianami klimatu, zanieczyszczeniem powietrza, skutkami klęsk żywiołowych”.

Czym jest Cupola

Cupola to moduł Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pełniący funkcję obserwacyjną. Posiada siedem okien, w tym jedno centralne, i zapewnia astronautom panoramiczny widok na Ziemię i przestrzeń kosmiczną.

Cupola ma w przybliżeniu 2 metry średnicy i 1,5 metra wysokości, sześć trapezoidalnych okien bocznych i jedno okrągłe okno górne, o średnicy 80 cm (wszystkie wykonane są ze szkła pancernego), z których każde jest dodatkowo wyposażone w okiennicę chroniącą przed uderzeniom mikrometeorytów i kosmicznych śmieci.

Załoga Stacji „eksperymentuje”

Wcześniej astronauci pracowali m.in. nad dwoma polskimi eksperymentami w ramach misji technologiczno-naukowej Ignis: EEG Neurofeedback, polegającym na sprawdzeniu, jak izolacja i mikrograwitacja wpływają m.in. na poziom stresu astronautów, oraz MXene in Leo, pozwalający przetestować pulsometr na nadgarstek z czujnikiem.

Z kolei podczas eksperymentu AstroMentalHealth badano wpływ pobytu w kosmosie na stan psychiczny i samopoczucie astronauty. Pracowano też nad zbadaniem prototypu urządzenia do sterowania komputerem w kosmosie tylko za pomocą mózgu (PhotonGrav) i kontynuowano prace nad eksperymentem EEG Neurofeedback, polegającym na sprawdzeniu, jak izolacja i mikrograwitacja wpływają m.in. na poziom stresu astronautów. W ramach eksperymentu Wireless Acoustics testowano system mierzenia hałasu.

Przygotowywano też materiały promocyjne w Cupoli oraz przeprowadzono rozmowę z dr Lucie Low z Axiom Space na temat promieniowania kosmicznego. Polski astronauta opowiadał o badaniach promieniowania prowadzonych podczas Ax-4 i o ich potencjalnym wpływie na ochronę astronautów podczas misji kosmicznych w przyszłości.

Która godzina jest na ISS?

Załoga misji Ax-4 na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej funkcjonuje w strefie czasowej GMT (Greenwich Mean Time), czyli w czasie uniwersalnym]. Jak dodano, realizacja głównych działań zaplanowanych w misji na dany dzień zajmuje mniej więcej osiem godzin.

– Czym wypełnione są pozostałe godziny? M.in. posiłkami, ćwiczeniami i czasem prywatnym. Przerwa nocna na ISS trwa od 21.30 do 6.00 GMT, czyli przenosząc to na naszą strefę czasową (czas środkowoeuropejski letni — CEST) odpowiednio od 23.30 do 8.00 rano następnego dnia — wyjaśniła Polska Agencja Kosmiczna.

Gdzie śpi Sławosz

Polski astronauta znajduje się w module Columbus, który stanowi europejski wkład w Międzynarodową Stację Kosmiczną.

– Jest to latające laboratorium, w którym przeprowadzane są badania z przeróżnych dziedzin naukowych (np. biologia, mikrobiologia, fizjologia człowieka) w warunkach mikrograwitacji. Uruchomiony 11 lutego 2008 r. moduł ma długość 6,9 metra i średnicę 4,5 metra. Moduł też służy naszemu astronaucie za... sypialnię! — czytamy w komunikacie Polskiej Agencji Kosmicznej.

***

Sławosz Uznański-Wiśniewski wyruszył na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach misji Ax-4 26 czerwca 2025 r. o godz. 8.31 czasu polskiego. Załoga spędzi w kosmosie 14 dni. W czasie trwania misji astronauci prowadzą badania w warunkach mikrograwitacji oraz angażują się w działania edukacyjne. Polak ma przeprowadzić łącznie 13 eksperymentów.