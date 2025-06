Polak w kosmosie. „Grace” goni Międzynarodową Stację Kosmiczną

Pierwsze moduły ISS wyniesiono na orbitę okołoziemską i połączono ze sobą w 1998 roku. Pierwsza stała załoga zamieszkała na niej w roku 2000

Wcześniej jednak kapsuła musi „dogonić” ISS na orbicie. Stacja krąży 408 km nad Ziemią i porusza się z prędkością ok. 27 tys. km na godzinę. Manewr dokowania kapsuły do Stacji musi więc być wykonany niezwykle precyzyjnie. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany, ale kontrolowany przez astronautów. Przycumowanie ma nastąpić w czwartek, 26 czerwca ok. godz. 13.

Co po dokowaniu

Po zakończeniu dokowania nastąpi wyrównanie ciśnienia między kapsułą a ISS. Załoga sprawdzi szczelność połączenia i otworzy właz. Sławosz i trójka jego towarzyszy, przejdą czy raczej, biorąc pod uwagę stan nieważkości, „przepłyną” na pokład ISS, gdzie przywitają ich członkowie stałej załogi Stacji (w tej chwili są tam cztery osoby w części amerykańskiej i trzy w części rosyjskiej). Oficjalnie od tego momentu rozpoczyna się ich misja na ISS, obejmująca eksperymenty naukowe i prace badawcze.

Dokowanie i ceremonia powitania będą transmitowane przez Axiom Space, SpaceX i NASA.

Przypomnijmy: razem z Polakiem w komercyjnej misji Ax-4 uczestniczą jeszcze trzy osoby: Peggy Whitson (USA) – dowódczyni wyprawy, Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot, oraz Tibor Kapu (Węgry). Polak i Węgier pełnią funkcje specjalistów misji.

Orbitalne „chrzciny” kapsuły

Tradycją jest, że poszczególne kapsuły w misjach załogowych otrzymują własne, unikalne nazwy. Tę – jak słyszeliśmy w trwającej relacji na żywo – podała dowódczyni misji, Peggy Whitson. Astronauci nadali kapsule nazwę „Grace”, co ujawnili po dotarciu na orbitę.

Z kolei w 13. minucie po starcie z przylądka Canaveral, z Centrum Kontroli Lotów padły słowa:

- W imieniu całego zespołu SpaceX dziękujemy. To był dla nas zaszczyt pracować z wami do tej pory i jesteśmy podekscytowani, że czeka was bezpieczny lot i bezpieczny powrót do domu. Dobre rzeczy spotykają tych, którzy czekają. Powodzenia dla załogi dziewiczego lotu Grace.

Czym jest Dragon

Kapsuła nazwana Grace (numer seryjny C213) to piąty z kolei, najnowocześniejszy obecnie prywatny statek kosmiczny typu Dragon, wielokrotnego użytku, zbudowany i eksploatowany przez firmę SpaceX Elona Muska. Ta wersja kapsuły poleciała w kosmos po raz pierwszy.

Kapsuła Dragon zrewolucjonizowała transport ludzi i ładunków na orbitę okołoziemską. Na swoim koncie ma 51 ukończonych misji, 46 wizyt na ISS oraz 31 ponownych lotów. Dragon jest pierwszym prywatnym statkiem, który zabrał ludzi na ISS i regularnie realizuje kolejne misje.

Kapsuła składa się z kabiny (wcześniej przewidzianej dla 7 osób, teraz dla 4) i sekcji transportowej. Oto jej najważniejsze dane techniczne:

wysokość: 8,1 m,

średnica: 4 m,

masa ładunku startowego: 6000 kg

masa ładunku powrotnego: 3000 kg

Kapsuła Dragon wyposażona jest także w kosmiczny bagażnik, ale nie jest on miejscem na przechowywanie bagaży i rzeczy osobistych astronautów - te są z nimi w kabinie. Bagażnik Dragona przewozi ładunki bezciśnieniowe i podtrzymuje kapsułę podczas startu. Jedna z jego połówek pokryta jest panelami słonecznymi, które dostarczają energię podczas lotu i pobytu na stacji. Pozostaje z kapsułą aż do wejścia w atmosferę, po czym jest odrzucany i na Ziemię już nie wraca.

Kapsuła ma wbudowany system ucieczki, składający się z ośmiu silników odrzutowych SuperDraco, które mogą zostać wykorzystane przy ewentualnej ewakuacji awaryjnej, oraz 16 silników Draco do manewrowania i korekty pozycji statku kosmicznego. Obiekty są zasilane paliwem hipergolowym - dwuskładnikowym ciekłym paliwem rakietowym, samoczynnie zapalającym się w momencie zmieszania się jego składników.

Rakieta, której segment wraca na Ziemię

Kapsułę „Grace” wyniosła w kosmos dwustopniowa rakiety Falcon, także zbudowana przez firmę Elona Muska, 9. Ma ona długość 70 metrów i średnicę 3,7 metra.

Jest w stanie wynieść na orbitę ziemską około 23 tony. W dolnym stopniu rakiety znajduje się dziewięć silników Merlin, które są zasilane mieszanką paliwa RP-1 oraz ciekłego tlenu. Natomiast w górnym stopniu zamontowany jest pojedynczy silnik Merlin Vacuum, specjalnie przystosowany do pracy w próżni kosmicznej.

Obecnie jest to jedyna rakieta zdolna do wyniesienia np. satelity, której pierwszy stopień może wylądować na Ziemi, i być użyty ponownie. Tak też stało się w przypadku misji kosmicznej, w której uczestniczy Sławosz Uznański-Wiśniewski. 25 czerwca, po 7 minutach i 30 sekundach od startu, pierwszy człon rakiety Falcon 9 wylądował na przylądku Canaveral.

W tym opisie kapsuły Dragon i rakiety Falcon 9 podano pierwszą planowaną datę startu misji z udziałem Polaka: – 10 czerwca