Polak 535. astronautą w dziejach podboju kosmosu

26 czerwca o godz. 14.30 czasu polskiego zakończyło się dokowanie kapsuły Dragon Grace do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Potem nastąpił test szczelności połączenia. Ciśnienie w przestrzeni między pojazdami zostało wyrównane i sprawdzone pod kątem ewentualnych nieszczelności. Po pozytywnym wyniku astronauci otworzyli luki i weszli do stacji. Potem doszło do symbolicznej ceremonii powitania nowej załogi na orbitującym laboratorium. Potrwała kilka minut. Nad całym procesem czuwa Centrum Kontroli Lotów w Houston.

Polak przeprowadzi na pokładzie ISS 13 eksperymentów, które opracowane zostały przez polskie uczelnie wyższe i firmy. Znajdą się wśród nich m.in. projekty dotyczące zdrowia astronautów, a także tego, jak w kosmosie sprawdzają się nowe technologie i materiały, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji. Polak zrealizuje także program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli oraz edukatorów. W czasie 14-dniowej misji z Polską łączył się będzie 6 razy.

Na pokładzie ISS Sławosz Uznański-Wiśniewski otrzymał z rąk dowódczyni misji Ax-4, Peggy Whitson (to jej 5 pobyt na Stacji) symboliczną plakietkę potwierdzającą, że jest 635. osobą w historii eksploracji kosmosu. Shubhanshu Shukla dostał plakietkę z numerem 634, a Tibor Kapu (Węgry) – 636.

Polak, po odebraniu złotej plakietki, powiedział po angielsku:

— Jesteśmy zaszczyceni, że jesteśmy w tak elitarnym gronie. Dziękuję wam wszystkim za tak gorące powitanie. Pamiętam chwilę naszego szkolenia. Spotkaliśmy się już raz kiedyś wszyscy w Houston, zdalnie, a teraz spotykamy się tu, na orbicie. To cudowne miejsce. Dla mnie, jako inżyniera, naukowca, to najlepsze na świecie laboratorium badawcze. Tutaj prowadzimy eksperymenty, testujemy technologie naszych krajów, przeprowadzamy demonstracje technologii.

Polak połączył się też z żoną, Aleksandrą. To, o czym rozmawiali, pozostanie ich słodką tajemnicą. Rąbek informacji posłanka PO uchyliła jednak na platformie X. „Dzwonił. Wszystko dobrze. Pozdrawia was” – napisała.