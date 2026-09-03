Pół wieku razem ze Stalową Wolą

– Podsumowując to pięćdziesięciolecie, musimy pamiętać, że największą wartością spółdzielni są ludzie. To nasi pracownicy przez te wszystkie lata, z dużym zaangażowaniem i determinacją, pomimo przeciwności, pracowali, abyśmy dziś nadal mogli służyć naszym klientom i kontynuować działalność. Równocześnie bez naszych wiernych klientów, przy tak dużej konkurencji, nie moglibyśmy dziś obchodzić jubileuszu i mieć dobrych perspektyw na dalsze wspólne lata. Bo „Społem” znaczy razem. Dziękujemy! – takie przesłanie przekazał „Sztafecie” zarząd spółdzielni.

Podczas jubileuszowych uroczystości zaplanowano projekcję filmu przedstawiającego historię stalowowolskiej „Społem”. Głos zabierze również Jacek Nowicki, który kieruje spółdzielnią od 19 lat.

Ważnym punktem wydarzenia będzie wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Ryszard Jaśkowski, były prezes stalowowolskiej „Społem”, a obecnie prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”, wręczy siedem odznak „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” oraz trzynaście odznak „Zasłużony dla Społem”.

Prezes Jacek Nowicki, jego zastępca Roman Karbarz oraz przewodniczący rady nadzorczej Piotr Szwedo przekażą natomiast byłym i obecnym pracownikom spółdzielni ponad 50 wyróżnień, podziękowań i listów gratulacyjnych.

W programie uroczystości znalazły się również wystąpienia zaproszonych gości. Jubileusz uświetni występ zespołu tanecznego „Pasja” działającego przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli.