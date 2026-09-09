Pół wieku razem dla Stalowej Woli

Największą wartością są ludzie

Przez lata „Społem” była potentatem w handlu i gastronomi na lokalnym rynku, dziś jest firmą firma skrojoną pod współczesne czasy, ale zawsze z rzeszą wiernych klientów, przekonanych, że „Społem” to dobry wybór.

– Podsumowując to pięćdziesięciolecie, musimy pamiętać, że największą wartością spółdzielni są ludzie. To nasi pracownicy przez te wszystkie lata, z dużym zaangażowaniem i determinacją, pomimo przeciwności, pracowali, abyśmy dziś nadal mogli służyć naszym klientom i kontynuować działalność. Równocześnie bez naszych wiernych klientów, przy tak dużej konkurencji, nie moglibyśmy dziś obchodzić jubileuszu i mieć dobrych perspektyw na dalsze wspólne lata. Bo „Społem” znaczy razem. Dziękujemy! – mówił prezes zarządu Jacek Nowicki, kierujący firmą od ponad 19 lat.

Spółdzielczość to nie tylko zarządzanie

Spółdzielcom gratulował m.in. prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– 50 lat Spółdzielni w Stalowej Woli to przede wszystkim Wasz jubileusz. Za każdą udaną inwestycją, sprawnie rozwiązanym problemem i codziennym komfortem mieszkańców stoją konkretni ludzie – Wasze ręce, Wasza wiedza i Wasz czas. Pół wieku na rynku to dowód na to, że tworzycie zgrany, silny i odporny na zawirowania zespół. Przez te wszystkie lata udowodniliście, że spółdzielczość to coś więcej niż tylko zarządzanie – to budowanie lokalnej społeczności i dbanie o wspólny dom, jakim jest Stalowa Wola. Kiedy patrzymy na te 50 lat, to widzimy miasto Stalowa Wola, które w latach 70. przeżywa niesamowity rozkwit, miasto, które wtedy bardzo mocno się rozbudowuje, kiedy przyrasta liczba mieszkańców. I wtedy to właśnie spółdzielnia „Społem” jest tym podmiotem, który sprawia, że miasto Stalowa Wola ma ważne, niezbędne zaplecze do tego, żeby być miastem przyjaznym.

Z całego serca dziękuję Wam za każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy. Życzę Wam, aby codzienne obowiązki były źródłem satysfakcji, a atmosfera w pracy zawsze sprzyjała współpracy i nowym pomysłom. Niech kolejne lata przyniosą stabilizację, rozwój oraz zasłużone uznanie ze strony mieszkańców. Prywatnie życzę Wam oraz Waszym bliskim dużo zdrowia, spokoju i spełnienia wszelkich marzeń. Sto lat dla całego Zespołu! – mówił prezydent Nadbereżny.

Przypomniał również miejsca, które dla kolejnych pokoleń Stalowowolan stały się częścią miejskiej pamięci, w tym restaurację „Arkadia”, gdzie można było nie tylko coś zjeść, ale także spotkać się i spędzić czas. To właśnie jedna z najbardziej znaczących wątków tego jubileuszu: „Społem” nie budowało wyłącznie biznesu. Współtworzyło codzienność miasta. Było jego organiczną częścią.

Pół wieku zmian

Przez pół wieku zmieniło się niemal wszystko: model handlu, oczekiwania klientów, sposób prowadzenia biznesu, technologie i konkurencja. Nie zmieniła się natomiast potrzeba bliskości. Dzisiaj o sile „Społem” decydują nie tylko produkty, ale również miejsca i ludzie. W tym kontekście prezydent Lucjusz Nadbereżny zwrócił uwagę na charakterystyczny przykład sklepu Super-Sam, czyli obecne Delikatesy LUX, który pokazuje, że obiekty powstałe przed dekadami mogą otrzymać nowe życie i nadal być ważną częścią miejskiej przestrzeni.

Film, odznaki i wyróżnienia

Podczas jubileuszowych uroczystości odbyła się projekcja filmu przedstawiającego historię stalowowolskiej „Społem”. Ważnym punktem wydarzenia było też wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Ryszard Jaśkowski, były prezes stalowowolskiej „Społem”, a obecnie prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”, wręczył siedem odznak „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” oraz trzynaście odznak „Zasłużony dla Społem”.

Prezes Jacek Nowicki, jego zastępca Roman Karbarz oraz przewodniczący rady nadzorczej Piotr Szwedo przekazali natomiast byłym i obecnym pracownikom spółdzielni ponad 50 wyróżnień, podziękowań i listów gratulacyjnych.

Jubileusz uświetnił występ zespołu tanecznego „Pasja” działającego przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli.